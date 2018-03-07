Başbakan Yıldırım: Bu densizliği yapanları muhatap bile almıyoruz

Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, şöyle konuştu:

(Yunanistan'da Türk bayrağının yakılması) Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan bir hakaret, yakma o ülkeye yapılmış sayılır. Dolayısıyla bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bizim ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. O bayrak uğruna canlarımızı veriyoruz. Dolayısıyla bu densizliği yapanları muhatap bile almıyoruz. Biz Ege Denizi dostluk denizi olsun, düşmanlıklar azalsın, dostluklar artsın diyoruz. Bu ve benzeri provokasyonlar bu düşüncemize katkı sağlamaz.

(Sınırı geçen iki Yunan askerinin tutuklanması) Geçtiğimiz günlerde iki Yunan askeri sınır ihlali yaptı. Hukuki süreç devam ediyor, yargı gereğini yapacak. Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek bir zeka işi. Zaten Türkiye ile ilgili hangi konu olursa AB’ye taşımak bir alışkanlık haline geldi. Bunlar AB ile ilişkilerimizi ileri de götürmez geri de düşürmez.

(Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri) Ada etrafında herhangi bir yer altı zenginliğinin dışarıya çıkartılmasında muhatap adada aranıyorsa bu muhatap hem Kuzey'dir hem Güney'dir. Bu iki muhatabın mutabık kalmadığı bir çalışma, bizim açımızdan tehdit olarak, Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik haklarını bir ihlal girişimi olarak değerlendirilir. Bunun kimin tarafından yapıldığının önemi yoktur."

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