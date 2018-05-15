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    Başbakan Yıldırım: BM’nin bu kadar acze düştüğü olay yok

    ANKARA
    15.05.2018 - 23:55 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik katliamıyla ilgili olarak, “Dünyanın düzenini, küresel barışı korumakla görevli BM’nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir” dedi.

    Ramazan’ın ilk teravih namazını Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılan Yıldırım, namaz çıkışında şunları söyledi:

    ÖLEN İNSANLIK

    “Ramazan ayı merhamet ayıdır, bereket ayıdır. Ramazan günahlardan, kötülüklerden arınma ayıdır. Ramazan’a maalesef iyi bir başlangıç yapamadık Filistin’de İsrail’in katliamıyla karşı karşıya kaldık. ABD yönetiminin bütün uluslararası hukuk, BM kararlarına, Filistin’in haklı davasının gereklerine rağmen oldu bittiyle büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı Filistin İsrail sorununda telafisi imkansız bir durum ortaya çıkarmıştır. 60’ın üzerinde şehit Filistinli kardeşimiz vardır. O kadar alçakça tutum içerisine girmişler ki, yaralıları teslim almak için başlattığımız girişim de ne yazık ki sonuç vermemektedir. Dünya ne kadar bu zulme, vahşete sessiz kalacaktır. Ölenler masum Filistinli siviller değil, insanlık ölmektedir.

    NE ZAMAN SORUMLULUK ÜSTLENECEK

    Türkiye, Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye’ye yakışan duruşu ortaya koymuştur. Bütün İslam ülkelerini cuma günü yapılacak İslam İşbirliği Teşiklatı Toplantısına davet ettik. BM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması da dahil, aralık ayında aldığımız kararlar da dahil, bu toplantıdan Filistinlilerin haklı davaları için çok güçlü mesaj çıkmış olacaktır. Bu insanlık vahşetinin bir an önce durdurulması gerekir. Dünyanın düzenini, küresel barışı korumakla görevli BM’nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir. Uzun süreden beri BM’nin yapısının yeniden gözden geçirilmesi ‘Dünya 5’ten büyüktür’ söyleminin bu olayda da ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. BM bugün bir araya gelip önemli kararlar almayacak da daha ne zaman böyle bir sorumluluk üstlenecek. Bugün hepimize düşen İslam dünyasının tek ses olmasının sağlanmasıdır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım , gündem
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