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    Başbakan Yıldırım böyle duyurdu: Ankara'da işler iyi gidiyor...

    Hürriyet Haber
    30.06.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Genel Kurulu'nda konuştu. Başbakan konuşmasında "Ankara'da da işler iyi gidiyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni Cumhuriyet Hükümeti açıklanmış olacak" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları: 

    "Mutlak üstünlüğümüz yok ama mukayeseli üstünlüğümüz var, Türkiye'nin geleceği gençleridir. Havacılıkta büyük bir mesafe aldık. Serbestleşme ile bu mesafeyi aldık. Türkiye havacılıkta bir marka oldu.

    İhracatçılar Meclisi’nde görev devir teslimi oluyor. İkinci dönem bitti yeni arkadaşlar gelecek. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Gayet güzel demokratik bir yarış oluyor. Aynen bizim yaptığımız gibi… Geçen haftada biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, yarın siz de rahatlarsınız. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz, 1 günde atıyorsunuz. Onun için kazananın stresi daha çok. 3 saat keyfini yaşarsınız ondan sonra ne yapacağız diye düşünürsünüz. Kaybeden o bir gün üzülür ondan sonra Allah dünya varmış der onun için hiç endişe etmeye gerek yok.

    Biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir ha. Bir fark var, siz sadece dükkanı devrediyorsunuz. Biz dükkanı kapattık.

    'YENİ HÜKÜMET ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANMIŞ OLUR'

    Dünyanın merkezinde olmak dünyaya ne kadar açılabildiğinize bağlıdır. Devlet ayrı, özel sektör ayrı diye bir şey yoktur. Bunlar bir bütündür. Kalkınmanın kaldıracı özel sektördür. Bizim yapmamız gereken sizin yolunuzu açmak ve denetlemektir. Biz alt yapı kalkınma, açığını kapattık. Ülkede artık seçim bitti, geçim dönemi. İşler normale döndü. Bundan sonra işimize gücümüze daha çok yoğunlaşacağız. Ankara'da da işler iyi gidiyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni Cumhuriyet Hükümeti açıklanmış olacak.

    ‘BU ÜLKENİN BEKA MESELESİDİR’

    Ülkemize içeriden veya dışarıdan herhangi bir tehdit vaki olduğunda bunun için gerekeni yapmak için hiç kimseden icazet alma durumunda değiliz. Bu, ülkenin beka meselesidir. Bu, ülkenin güvenlik meselesidir ve istiklal meselesidir. Bunun gereğini yaparız çünkü bu olmadığı zaman hiçbir şey konuşamayız.

    Etiketler: başbakan yıldırım , son dakika , haberler
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