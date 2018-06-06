Binali Yıldırım bedelli askerlik konusunda o tarihi işaret etti

Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, Başbakan Binali Yıldırım'ın uçakta yaptığı açıklamaların detaylarını paylaştı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız" dedi.

Başbakan Yıldırım Kanal D’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bedelli askerlik büyük bir beklenti oluşturdu. Çok büyük beklenti var. 5 milyondan fazla genç beklenti içinde ya bizi askere alın ya yakamızı bırakın diye.

Devlet olarak bize düşen bu sorunu bir şekilde çözmektir.

Seçim sonrası Yeni hükümetin en öncelikle ele alacağı konulardan birisinin bu olacağına tereddüt yok.

Olası kandil operasyonu



Biz terörü yurt içinde ve dışında tamamen ülke gündeminden çıkarmak için gerekeni yapacağız.

Bu bizim meşru hakkımız.

Zaten bölgede bir süredir kara birliklerimiz üs bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Afrin ve Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile teröristler nasıl etkisiz hale getirildiyse Irak’ın kuzeyindeki bölgede Kandil de dahil olmak üzere terörü tamamen etkisiz hale getirmek için her türlü opsiyonu alıyoruz. Almaya kararlıyız.



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