Başbakan Yıldırım:  Arayışları yerle bir oldu…

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde İzmir'e çok büyük eserler kazandırdık. AK Parti'yi millet kurdu, bugünlere millet getirdi. Bizim siyasetimizi millet belirler. Tüm Türkiye'yi kardeş bildik, kucakladık. Yolları böldük milleti birleştirdik. 81 milyonu kardeş bildik. Değerli İzmirliler şunu herkes bilsin; yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmedik. Gerekirse canımızı seve seve veririz." açıklamasını yaptı.

"İzmir hazır mısın? İzmir, 24 Haziran'da destan yazacak mıyız? Sandıkları dolduracak mıyız? Yeni rekorlara imza atmaya var mısınız? Maşallah İzmir işi bitirmiş."