Başbakan Yardımcısı'dan dolar kuru açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Akdağ, “Dövizin yükselmesiyle ilgili olarak tedbirler alınmaya devam edilecek. Belli çevreler Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin yükselişini engellemek istiyor” dedi.