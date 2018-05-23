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    Başbakan Yardımcısı'dan dolar kuru açıklaması

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, döviz kurunda yaşanan artışla ilgili konuştu.

    Katıldığı bir televizyon programında konuşan Akdağ, “Dövizin yükselmesiyle ilgili olarak tedbirler alınmaya devam edilecek. Belli çevreler Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin yükselişini engellemek istiyor” dedi.

    Etiketler: Döviz , Dolar kuru , Recep Akdağ , gündem
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