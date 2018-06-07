Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Süleyman Şah Türbesi taşınacak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işık'ın sözleri şöyle:

"ABD gibi küresel gücün kendine terör örgütünü kendine partner olarak belirlemesi son derece yanlıştı. ABD su yanlışlığı fark etti. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'yi silahlandırması kabul edilemez. Bu hep ifade edildi. ABD istihbaratının PKK ile çok kuvvetli bağları var dediği bir örgüte silah vermesi anlaşılır değil.

"BU SÖZÜN TUTULACAK OLMASI ÖNEMLİ GELİŞME"



Bütün görüşmelerde bize Menbiç konusunda söz verildi ve hepsinde 'Biz Menbiç'ten PKK-YPG'yi çıkaracağız' dediler. Devlet başkanı, Dışişleri Bakanı düzeyinde bu sözler verildi. Bu sözün tutulacak olması önemli gelişme. ABD'nin şu stratejik kararı vermesi lazım. Bir terör örgütü bizim stratejik ortağımız olamaz. PKK-YPG denklemden çıkarılırsa Türkiye daha büyük destek verir. Umut ediyorum ABD bu stratejik kararı verir.

"SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ TAŞINACAK"



Bu karar verilirse bölge istikrara kavuşur. İlk defa Dışişleri Bakanı görüşmesinde bir takvim oluştu. Bunun somutlaştırılması olumlu gelişme ama yeterli değil. Türkiye'yi tatmin edecek karar ABD'nin PKK-YPG ile ilişkisini kesmesi. Süleyman Şah Türbesi biliyorsanız bizim topraklarımız sayılıyor. Şartlar oluştuğunda Süleyman Şah Türbesi taşınacaktır.

Türkiye terörle mücadelede savunmadan taarruz pozisyona geçti. Terörü kendi kaynağından ortadan kaldırma temel strateji oldu. Türkiye'nin gerektiğinde gerekli noktaya operasyon yapma hakkı var. Kandil'in bir terör merkezi olmaktan çıkarılması için tüm çalışma yapılıyor.



"OPERASYONLA İLGİLİ DETAY VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"



Harekatla ilgili bir detay vermemiz mümkün değil. Ancak Kandil terör merkezi olmaktan çıkacak. Bölgenin istikrarını isteyen herkes Kandil'in durumundan müzdarip. Şunu söyleyebilirim Kandil terör örgütünün hareket ettiği merkez olmaktan çıkacak.



"ANLAŞMAZLIK OLAN NOKTALAR ÇÖZÜLÜR"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye iki kutuplu bir yere gidiyor. MHP ittifakının devam edeceğini düşünüyorum. Arada anlaşmazlık olan noktalar çözülür. Bölge yeniden şekilleniyor. Türkiye'nin gücünün masada çok etkili şekilde etkilemesi lazım. Milli konularda sadece Cumhur İttifakı'nın değil tüm partilerin bir araya gelmesi önemli. Af konusunda MHP bir teklif ortaya koydu. AK Parti 'bu gündemimizde yok' dedi. Bedelli askerlik konusunu seçimden sonra yeni hükümete bırakmak konusu tartışıldı ve bu karar verildi."

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