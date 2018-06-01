Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan OHAL açıklaması

Recep Akdağ, Erzurum'daki Yakutiye Medresesi'nde Habertürk TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erzurum'un milli duruş gibi bir özelliğinin bulunduğunu, bu şehrin halkının bu milli duruşu temsil eden partilere çok büyük teveccüh gösterdiğini belirten Akdağ, "Cumhur ittifakı inşallah Erzurum'da 6 milletvekilini alacak. Kanaatim seçim ilk turda sonuçlanır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak seçilir ve yola devam ederiz. Cumhur ittifakı güçlü bir temsille inşallah yerini alacak. Meclis'te çoğunluğu elde etmek ana hedefimiz." diye konuştu.

"Türkiye bir daha vesayete geri dönmeyecek"

Akdağ, Türkiye gibi hızlı gelişen ülkelerde hızlı dönüşümlerin ve reformların yapılmasının önemine değinerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkede hızlı değişim, dönüşüm ve reformların yaşanacağını kaydetti.

Muhalefetin derdinin ülkeyi geriye döndürmek olduğunu aktaran Akdağ, şöyle devam etti:

"Beyanlarına dikkat edin 'yatırımları durduracağız, şunu yaptırmayacağız, bunu yaptırmayacağız' diyorlar. Türkiye bir daha vesayete geri dönmeyecek. Millet bir daha demokrasinin zayıflamasına fırsat vermeyecek, boşuna uğraşıyorlar. 16 Nisan'da yapılan referanduma, milletin kararına saygısızlık bu, sanki bu kararı AK Parti kendi başına vermiş gibi davranıyorlar. Biz AK Parti ve MHP olarak bu sistemin Türkiye için daha hayırlı olacağına karar verdik. Bu, Meclis'ten çıktı ve bu millet istemeseydi yapmazdı. Şimdi milletin anayasayı değiştirerek yaptığı bu işi daha sistem yürürlüğe girmeden biz geri döndüreceğiz diyorlar. Bu milletin iradesine saygısızlıktır ve açık söylüyorum irticadır."

Akdağ, yeni sistemin hızlı çalışmayı ve dönüşüm ile reformları hızlı yapmayı sağlayacağına işaret ederek, sloganlarında güçlü hükümet ve istikrarlı beş senenin bulunduğunu bildirdi.

"CHP'nin her zaman bu milletin inançlarıyla problemi oldu"

CHP'de olduğu gibi milletvekili transferi yapmakla hükümetlerin değişmeyeceğini anlatan Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümetleri millet doğrudan seçecek. Bizim 2002'deki ana mesajımız önce insan ve önce insana hizmetti. Gençlerimize yeni iş imkanları bulmak, ülkemizi zenginleştirmek, insanların mutlu olmasını sağlamak amacındayız. Bizim temamız her zaman insan... Sayın Muharrem İnce'ye '4. köprüyü nereye yapacaksın' diyorlar, 'lafın gelişi söyledim' diyor. Biz böyle bir zihniyeti Türkiye'de nasıl Cumhurbaşkanı yaparız. Hayatları boyunca, 40'lı yıllardan beri CHP her zaman bu milletin inançlarıyla problemi oldu. İş seçimlere yaklaşınca bunlardan dindar kimse olmuyor sonra uygulamalara baktığınızda felaketlerle karşılaşıyorsunuz."

Akdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin imam hatip ile ilgili söylemlerine de değinerek, "Bunların amacı imam hatiplerin orta kısmını kapatmak zaten, bu niyeti aşikar edemiyorlar. Millet bunları unutmuş değil ki. Ben yaşı 80'ı aşkın onlarca insanla hemhal oldum. Onlara sormuyorum ama onlar bana soruyor. Erzurum'un en büyük camisi Ulu Cami'ye 40'lı yıllarda at bağlandığını ne hale getirildiğini anlatıyor. CHP'nin genetik kodlarında bunlar var, ne yaparlarsa yapsınlar saklayamıyorlar bunları." değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu ve İnce ABD'nin sesi gibi konuşuyor"

Hükümetin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i usulüne uygun istemediği yönünde söylemlerin olduğunun hatırlatılması üzerine de Akdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Muharrem İnce ABD'nin sesi gibi konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Amerika'nın, FETÖ'nün sesi gibi konuşuyorlar. OHAL'i kaldıracaklarını söylüyorlar. Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını FETÖ, PKK, DEAŞ ve bu örgütleri kendi ülkelerinde besleyen bazı Avrupalı ülkeler istiyor. Hiçbir vatandaş OHAL'i hissediyor mu, OHAL'i hissedenler teröristlerin yanında duranlar. Takvim, terörün, özellikle FETÖ'nün başını kaldırmayacağından emin olmamızdır. Fransa, ABD, OHAL'i uygulayınca iyi, Türkiye'de uygulanınca kötü oluyor. Niye, çünkü Türkiye'de terörün devamını isteyenler var. Çünkü terör, bizim ilerlememizi baltalamak için icat edilmiş, proje örgütleriyle yürütülen bir hareket. Biz FETÖ'nün artık başını kaldıramayacağından emin olduğumuzda OHAL'i kaldıracağız."

"Mülteci Suriyeliler oy kullanamayacak"

Akdağ, "Suriyeliler'in oy kullanacağı konusunda bazı söylentiler var bunlar doğru mu?" sorusuna ise "Suriyeli nasıl oy kullanacak. Çok az sayıda Türk vatandaşı olanlar var, ama elbette mülteci boyutundaki insanlar oy kullanamayacaklar." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı liderlerin Suriyeliler'i geri göndermekten söz ettiğinin hatırlatılması üzerine Akdağ, Türkiye'nin mazlum ve mağdurlara kucak açan bir ülke olduğunu belirtti.

Bu güne kadar 150 bin Suriyeli'nin ülkelerine geri döndüğünü aktaran Akdağ, "Ben şuna da inanıyorum, mübarek ramazan ayı içerisindeyiz bu sene inanılmaz ölçüde rahmet oldu, yağış oldu. Erzurum'da 45 gündür yağış var. Hiç görmediğimiz kadar yem bitkilerimizde ekinlerimizde yeşil ve koca boya gelme var. Bizim bereket diye bir inancımız var. Mazlumlara, yanı başımızdaki komşumuza yardımcı olmamanızın sosyal birtakım patlamalara, başka problemlere yol açacağını gerçekten... ama siz insanca davrandığınızda, kendi tarihinize, milletinize layık bir biçimde davrandığınız zaman Allah bereketinizi de artırır." diye konuştu.

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