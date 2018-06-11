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    Başbakan Marmaray'da

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    11.06.2018 - 01:43 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün İstanbul’da Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in cenazesine metro ve Marmaray’ı kullanarak gitti.

    Tuzla’daki konutundan ayrılan Yıldırım Kartal Metro İstasyonu’nda gişelerden İstanbulkart’ı okutarak metroya bindi. Yıldırım, yolculuk sırasında kendisine büyük ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi, fotoğraf çektirdi.

    Ayrılık Çeşmesi Durağı’nda metrodan inen Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde açılışı yapılan Marmaray’a geçti. Başbakan olarak ilk kez Marmaray’ı kullandı. Başbakan Yıldırım, yolcular ile sohbetinde projeyi nasıl hayata geçirdiklerini anlattı. Kartal’da başlayan yolculuk Yenikapı’da sona erdi. Yıldırım, buradan Fatih Camisi’ne hareket etti.

    HER YERDE İMZAMIZ VAR
    Yıldırım, yolculuk sırasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Emek verip yaptığımız ulaşım araçlarına binme fırsatımız oldu. Bu bizim için büyük bir mutluluk. İstanbullu vatandaşlarımız ile sohbet etme imkânı bulduk. Bugün Türkiye’nin her yerinde ve İstanbul’da büyük projelerin altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bizim imzamız var.”

    İNCE’YE ZİYARET TEPKİSİ
    Başbakan Yıldırım, Edirne ve Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki mitinglerde, Muharrem İnce’nin Edirne cezaevindeki HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesini eleştirdi: “Orada cezaevindeki PKK’ya arka çıkan, ‘PKK’lıların cenazesine gitmezseniz sizin hesabınızı görürüm’ diyenlere, orada 6-7 Ekim olaylarını, insanları sokağa çağırarak, 53 masum insanımızın kanına girenlerin cezaevinde ziyaretine gidiyor. Ona moral veriyor. Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü?”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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