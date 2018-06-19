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    Başbakan konuşurken birden ayağa kalkıp bunları söyledi

    Hürriyet Haber
    19.06.2018 - 13:09 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım İzmir’de Esnaf Buluşması’nda konuştu. Konuşması sırasında Başbakan Yıldırım ile bir vatandaş arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

    Başbakan Binali Yıldırım İzmir’de düzenlenen Esnaf Buluşması’na katıldı. Binali Yıldırım’ın konuşması sırasında dinleyiciler arasında bulunan bir vatandaş ayağa kalkarak, “Belediyeler, 100 metre üstündeki kahvehane, pastahenelerden esnaflardan 230 TL her ay katı atık parası alıyor... Her ay ödüyoruz. Karar almışlar” diye konuştu.

    Başbakan Yıldırım bu sözlere,
    “Bunun yasal dayanağı yok, bu haraca girer. Dava edin hemen iptal olur. Dava edin, dava açın kardeşim. Biz destek verelim. Kafasına göre para alırsa bu iş nasıl olacak yani? Yani ne yapacağız, ya değiştireceğiz zamanı var. Veyahut da dava edeceğiz. Günü gelince de sen bize niye bunları yaptın? Biz seni bunun için seçtik deme hakkımız da var” şeklinde cevap verdi.

    İşte Başbakan Yıldırım’ın sözlerinden satır başları:

    10 yılda 19 milyar dolar ithalatımızda azalma olacak. Cari açığımıza bu kadar katkı sağlayacak. Benzer şekilde doğu güneydoğu Anadolu'da cazibe merkezleri kanununu çıkardık. Bölgede terör Allah'a şükür tamamen bitme noktasına geldi. Şehirlerde kırsalda artık terörden ziyade devletin otoritesi ağırlığı geçerli. Bu şartlar altında yatırımların bölgeye kazandırılması lazım.

    Bu yatırımları çekmek için şimdi bütün o bölgedeki illere altıncı bölge teşviki veriyoruz. Bu teşvikten yararlanacaklar.

    Can ve mal güvenliği meselesi hallolduktan sonra artık oralarda gençlerimize, vatandaşlarımızın daha ziyade üretim yapması, daha ziyade yeni yeni iş yerlerinin açılması, istihdamın artması için teşvik vermeye devam edeceğiz.

    Taksicilerle ilgili düzenlemeler yaptık, halk otobüsleriyle ilgili düzenlemeler yaptık. Bir çok düzenleme sessiz sedasız yapılıyor. Belki de bunların tanıtımını tam olarak yapamıyoruz.

    Hizmet bedeli diyor, geldim sayaca baktım, okudum yazdım, çeşitli başka kalemlerle ilave edebiliyorlar.

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    Etiketler: son dakika , haberler
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