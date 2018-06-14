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    Başbakan Çekmeköy metrosunun gecikme nedenini açıkladı

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    14.06.2018 - 19:48 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul’daki üçüncü durağı Çekmeköy oldu. Çekmeköylülere metro müjdesi veren Başbakan Yıldırım, metronun neden geciktiğini de açıkladı.

    Başbakan Çekmeköy metrosunun gecikme nedenini açıkladıBaşbakan Binali Yıldırım, Çekmeköy'de yaptığı konuşmada, “Size bir müjde var. Ağustos ayında Üsküdar – Çekmeköy metrosu açılıyor. Aslında hazır da... Tabi,  Çekmeköy kısmını devreye almak için Ümraniye metrosunu 3 gün durdurmak gerekiyor. Dedik ki biraz geç olsun, güç olmasın, Ümraniyeliler de mağdur olmasın. 27 dakikada Üsküdar’a ineceksiniz, isterseniz oradan Marmaray’a geçeceksiniz” dedi.

    'KARDEŞİM SİZ YIKIM EKİBİ MİSİNİZ?'  
    Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Yıldırım, yaptığı kısa konuşmada cumhurbaşkanı adaylarını şu sözlerle eleştirdi: “Cumhurbaşkanı adayları ‘Yerli otomobil yaptırmayız, Kanal İstanbul’u yaptırmayız, Külliye’yi yıkacığız’ diyorlar. Kardeşim siz yıkım ekibi misiniz? Yapmak varken yıkmak ne oluyor. Niye yapmıyorsunuz?  Ak Parti’nin yaptığının üzerine şunu da yapacağız deyin ki,  belki millet de inanır. Konuştuklarında mangalda kül bırakmıyorlar. Ama içi boş, birşey yok.

    ‘Recep tayyip Erdoğan giderse gitsin de kim gelirse gelsin’ diyorlar. Fetö de, PKK da aynı şeyi söylüyor. Siz bu adayların hiç Fetö’ye, PKK’yla, terörle mücadeleyle ilgili bir şey duydunuz mu? Çünkü el altından işbirliği yapıyorlar, konuşamazlar.”

    Etiketler: Metro , son dakika , haberler
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