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    Başbakan Binali Yıldırım: Merkez Bankası üzerine düşeni yapacak

    ANKARA
    23.05.2018 - 21:18 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, iş dünyasına döviz kurundaki dalgalanmanın geçici ve konjonktürel olduğunu söyleyerek, “Dedikodulara itibar etmeyin” dedi. Yıldırım, “Tamamen seçim ortamında piyasaları bozmaya yönelik iç ve dış kaynaklı teşebbüslerdir. Para politikasıyla ilgili Merkez Bankası yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecek” ifadesini kullandı.

    Yıldırım, MÜSİAD iftar programında özetle şunları söyledi:

    AKLA ZİYAN DEDİKODULAR
    “Türkiye serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir. Burada bugünlerde bakıyoruz bir takım tezviratlar var. Efendim sermayeye kontrol gelecek, kambiyo değişecek sabit kura geçilecek. Akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor. Türkiye bunu hak etmiyor.

    MERKEZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK
    Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur. Mali disiplinden sapma söz konusu değildir. ‘Döviz kuru artınca biz ne yapacağız?’ İşinize devam edeceksiniz. O kuru kontrol altına alacak mekanizmalar bizdedir. Merkez Bankası’nın yaptığı yapacağı işler var, para politikalarıyla ilgili, finans sektörünün kararlarıyla ilgili merkez üzerine düşeni yapacak, onların görev alanı. Ayrıca biz de piyasaları reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak ilave tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Türkiye dik durduğu için hazımsızlık var, olay bundan ibaret. Yoksa ekonomik gerçeklik bakımından gelişmiş ülkelerin daha önünde bir Türkiye var. Ama Türkiye dünyaya entegre olmuş bir ülkedir. Hiç kimse Türkiye’nin kapılarını dünyaya kapatmasını beklemesin. Öyle kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, akla ziyan dedikodular yayılıyor.

    ZİL TAKIP OYNAMADIKLARI KALDI
    Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimizin ‘dolar şu kadar oldu’ diye neredeyse zil takıp oynamadığı kaldı. Dolar artacak da sana ne faydası olacak? İktidara talip oluyorsan doların geçici dalgalanmasından senin çıkar sağlaman vatanseverlik değildir. Vaktiyle bizi ölçüsüz vaatle suçlayanlar, şimdi endazeyi kaçırdılar. Adeta vaatlerde yarışa girdiler. Neler neler, her gün yeni bir vaat. Tamam dilin kemiği yok, güneşi sağ elinize vereceğim, ayı da sol elinize vereceğim. Bir mahsuru yok söyle, ama önemli olan alıcı var mı ona bakacaksın. Şimdi hedef Türkiye’nin bu kazanımlarını ortadan kaldırmak. Ama yağma yok, karşınızdaki Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları. Evelallah bugüne kadar nasıl püskürttükse bundan sonra da bu taarruzları püskürtürüz. Tedbirlerimizi alıyoruz rahat olun. Hep beraber takip edelim, göreceksiniz 2018 ilk çeyrek büyümesi de yüzümüzü güldürecek.

    DALGALANMA GEÇİCİDİR
    Demek ki bu kurdaki haraketlilik konusu geçicidir bir de konjonktüreldir. Bakın birkaç ay içerisinde petrol fiyatı 80 dolara yaklaştı. Birkaç ay içerisinde ABD faizi 3.40’a getirdi. Bunlar bizim lehimizde olan, kontrolümüzde olan gelişmeler değil. Bunların getirdiği bir olumsuzluk var. Ama onun dışındakiler de tamamen seçim ortamında piyasaları bozmaya yönelik teşebbüslerdir, iç ve dış kaynaklı teşebbüslerdir. Oturup bekleyeceğiz diyecek halimiz yok, Merkez Bankası üzerine düşeni yaptı, yapmaya devam edecek. Hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek. Para politikasıyla ilgili Merkez Bankası yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecek. İş aleminin, vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum, dedikodulara itibar etmeyin. Bizden duymadıkça söylenen her şey tamamen tezvirattır, yalandır, iftiradır, kötü niyetli çevrelerin ortaya attığı yalanlardır.

    KAFA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞANLAR
    Siyasette bir adım öne çıkmak adına geçmişte önemli görevlerde de bulunmuş insanlar birçok yalanı dolanı dışarıdaki yatırımcıya anlatıyor, Türkiye hakkında kafa karıştırmaya, tereddütler oluşturmaya çalışıyor. Bunun kimseye yararı yok.”

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    Etiketler: Binali Yıldırım , gündem
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