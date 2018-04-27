Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Alsancak garında, CNN TÜRK'te Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünü yaptığı gazetecilerin de katılımıyla "Başbakan İle Gündem’" ortak canlı yayınında konuşuyor...

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞI HAKKINDA

"Abdullah Gül'ün adaylığından bize ne? Aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba ben değerlendirmelerimi yaptım. AK Parti ona bütün makamları verdi sonrası tekrara giriyor. Abdullah Bey'in başından beri ben partimin emrindeyim demesini bekliyordum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde esasında o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı şeyi yaptı. Partim daha önemli burada yapacak çok iş var diye büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün konuşmalarda arkadaşlarımızın sen geç demelerine rağmen bunu yaptı. 'Ben partimin yanındayım' demeliydi. Bugün onları hatırlama gündür. Şu bir haftadaki baş döndürücü trafiğin bir anlamı yok. Proje dediğimiz şey doğal şartları içerisinde gelişmeyen bir dayatmadır. PYD/YPG oluşumu bir projedir. Muhalefet bir önceki referandumda bir inisiyatif peşine düştüler. Zorlamayla siyaset inşa edilemez. Olmamasının nedeni hiç bir alt yapısı yok, seçim zamanı bir telaşla partiler birbirlerine koşuşturuyorlar. Eğer Türkiye'de siyaset uzun soluklu olacaksa parti başkanları bir seçim yapmalı."

24 HAZİRAN SEÇİMİ

"İlk turda seçim garanti değil. Seçim kendi içinde bulunduğu şartlar içinde belli olmaz. Türkiye bir yönetim değişikliği kararını referandumda verdi. Eskiden milletvekili seçilirdi ama kimin hükümet olacağı belli olmazdı. Ankara'ya gelince işler insanların düşündüğü gibi gitmezdi. 90'lı yıllarda Refah'la ANAP kuruldu kurulacak derken bir yerden rüzgar esti döndü başka bir şeye. Ne oldu Türkiye istikrarı kaybetti. Bu seçimde halkın yüzde 51'inin oyu alınacak. Bu da tam demokrasi demek. Meclis tam güçlenecek. Cumhurbaşkanı'nın bir kanuna ihtiyacı olduğunda bu düzenleme meclis kararıyla yapılacak."

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ HAKKINDA

"Parlamentoda Cumhurbaşkanı kendi partisinden kişi sayısı azalırsa bir sıkıntı olur. Ama şu sigortası da var. Anayasa değişikliği yapılırken bunların hepsi göze alındı. Cumhurbaşkanı hükümetiyle 5 yıl boyunca memleketin işlerini yapmak için tüm yetkiyi verdi. Büyük reformlar yapılacak."

MUHALEFET PARTİLERİNİN SEÇİM ÇALIŞMALARI HAKKINDA

"Muhalefetin üst aklının arkasında FETÖ var. FETÖ bunun gayreti içerisinde belirli bir alan bulunca bu şekilde bir faaliyet var. Recep Tayyip Erdoğan gidiyor Suriye'de etkili oluyor. Buradaki sorunları yaşayan bedel ödeyen şehit veren biziz. Saadet Partisi'nin rahmetli Erbakan'dan gelen misyonuyla bunların alakası yok. Tabanı bundan ayrı tutuyorum. Bu savrulmanın sebebi ihtiras ve çekememezlik. Soruyorlar 'İttifak yapacak mısınız AK Parti'yle diyorlar' 'Anahtarları teslim etsinler yapacağız' diyorlar yani bu ne demek?"

FETÖ HAKKINDA

"Bu işin beli kırıldı ama bu belayı başımıza saran dış güçler bunları desteklemeye devam ediyor. Teröristbaşı Fethullah Gülen'in iade etmemesinde ne diyecek bize ABD? Bize verilmesi gereken ne zarar varsa FETÖ veriyor. Finansmanını da ABD yapıyor. AK Parti ve MHP dışında tüm aktörleri harekete geçiren bir sistem var."

15 CHP'Lİ VEKİLİN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİ

"Ana muhalefet partisinin hali içler acısı. Şimdi düşünün Afyon, Aydın,Amasya, Çorum, Zonguldak, İzmir ben bu illerde soruyorum sizin seçtiğiniz milletvekillerini başka bir partiye vermelerini nasıl buluyorsunuz diye. Böyle bir şey olabilir mi? Geri isterlerse o zaman iskontoluymuş. Milletvekillerine bu yapılmamalı. "

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI VE BAŞBAKANLIK MESELESİ

"Üç dönem konusunda genel MKYK'ya verilmişti. MYK'ya devredildi bu yetki. Üç dönemliklerle ilgili katı bir uygulama yok bizim partimizde. İhtiyaç durumlarına göre değerlendirme yapılacak. Ben de milletvekilliğine adaylığımı koyacağım. Şuanda başbakanlık görevimi tamamlamak istiyorum. Son başbakan olmak konusunda şunları hissediyorum. Dört yıldır korkunç olaylar başımıza geldi milletimizin desteği ve Allah'ın yardımı tabii Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle atlattık. Hoşgörüm büyük ama yalana tahammülüm yok. Aşırı tepkimin nedeni yalan."

MECLİS'TEKİ GERGİN OTURUM

"TBMM'de verdiğim aşırı tepkimin nedeni yalan. Askerimiz var polisimiz var herkes durumdan vazife çıkararak bir görev yaptı. Yani milletin bile bile başına bir iş geleceğini bile bile meydanlara gitmesi bu vatan sevgisiyle oldu. Millet gitti göğsünü siper etti. Biz de gerekeni yaptık. Şimdi bana orada burada saklanıyor dediler ama kimin ne yaptığı belli. Kılıçdaroğlu'yla uçağa binmeden önce konuştuk bilgi verdim kendisine durumu anlattım. NAsıul bir tutum sergileyeceğimizi de anlattım. Biz milleti meydanlara davet edeceğiz. Siz de partiniz aracılığıyla bizi yapın dedi. Vatandaşların güvenliğini kim sağlayacak diye sordu sonra konuşmadık."

Avrupa'da seçim çalışması

"İçişleri Bakanı Fransa'daydı. Fransa 'Bilgilendirirseniz olur' dedi. Bu ülkelerde kampanya çalışmaları yapılacak. Şartları zorlayıp gerilim yapma niyetimiz yok. AB demokrasiden bahsediyor konuşma özgürlüğünden bahsediyor. Ama kampanyaya kısıtlama getirme olmuyor. Doğru dürüst gerekçe de yok. Zamanında PKK'ya çok fırsat tanıdılar şimdi bir müdahalede tozu dumana katıyorlar. Bir çok ülkede gerginlik vardı ama artık böyle şeyler yok. İlişkilerimiz olumlu yönde gelişiyor. Geçen yıla göre bu yıl daha iyi durumdayız. AB ile yüzde 50'den fazla ticaretimizi yapıyoruz. Orada da milyonlarca vatandaşımız var. Çok dikkatli ve sorumlu davranmamız gerekiyor."

CUMHUR İTTİFAKINA OY VERMEYEN SEÇMENLER

"Burada anlatmaya çalıştığımız Türkiye, güneyde savaşlarla, sorunlarla bedel ödüyor. Türkiye yurt içi ve dışında bölücülere karşı mücadeleler veriyor. Buralarda devlet otoritesi sağlanmış durumda. Terör örgütü baskısı hissetmeden yaşıyor. Bu istikrarın devam etmesini istiyoruz. Misak-ı Milli sınırları içerisinde bir karış toprağımıza zarar gelmeden tek millet olmalıyız. Farklı düşüncelerimiz ve inançlarımız olabilir. Bizi biz yapan değerlerimiz var onlara sahip çıkmak zorundayız."

AK PARTİ MHP İTTİFAKI

"MHP ile ittifakımızın çerçevesi belli. Cumhurbaşkanı adayımız ortak. Onun için kampanya yapacağız burada ayrı bir dil olmaz ki. Cumhurbaşkanımızı destekleyecek ve onun seçilmesi için onlar da biz de canla başla çalışacağız. Milletvekilliği için ortak gireceğiz. Evet mührünü ortaya basınca ortak oy bize basılınca bize oy MHP'ye basınca MHP'ye oy verilmiş olacak. Kürt seçmenin MHP'ye oy vermeme riski yok. Ben Kürtler'in böyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum. PKK Kürtler'in de sorunu Türkler'in de sorunu. PKK bölgenin kalkınmasını geciktirmiş. Kürt vatandaşları da Türk vatandaşları da başımızın tacıdır. İnsanlarda gelecek beklentisi var. Bu yaralar ne zaman sarılacak? Ekonomi nasıl canlanacak? Bu beklentiler var. Terör örgütünün istismar alanları azaldı yok oldu. MHP söylemiyle bizim söylememiz arasında pek fark yok. Aynı değerleri savunuyoruz. O bakımdan bir problemimiz yok bizim problemimiz terör örgütleriyle. Suriye'deki bu iç savaş dolayısıyla büyük bedel ödeyen de yine Türkiye. Yeni bir Şırnak yaptık. İdlib, Nusaybin, Sur aklınıza ne gelirse yaptık."

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