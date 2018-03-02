Başbakan Binali Yıldırım: Yurtta sulh, cihanda sulh istiyoruz

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri’nin Karargah Subaylığı Eğitimini verdiği ilk mezunlar olma özelliğini taşıyan 12’si yabancı toplam 303 subay dün törenle diplomalarını aldı. Başbakan Binali Yıldırım, dereceye giren subaylara diplomalarını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım Afrin’deki şehitleri anarak başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadı, olmayacak. Hiçbir ülkeyi yönetmek gibi bir hevese de sahip değiliz. Bölgesel barışa, küresel barışa, Türkiye kadar önem veren başka ülke yok. Biz Gazi Mustafa Kemal’in en güzel şekilde ifade ettiği gibi. Yurtta sulh, Cihanda sulh’ istiyoruz. Yurtta ve Cihanda Sulhu istemek, sınırlarımızı tehdit eden tüm unsurları temizlemekle mümkündür. Afrin bölgesinde bizim mücadelemiz, sadece ülkemizin sınırlarını güvence altına almak değil, aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini de korumak. Bunun ötesinde de, o bölgede Suriye, Irakta yaşayan mazlum insanları, terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Uluslararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, her hangi bir milat, söz konusu değildir. Milat ve süre, ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır.

AFRİNLE SINIRLI KALMAYACAK…

Bu harekatın Afrinle sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir. Sınırlarımıza karşı tehdit , tehlike , terör nerede varsa, orası bizim için hedeftir. Ve orada terörle mücadeleyi yapmaktan da asla tereddüt etmeyeceğiz. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin, hem ülkemizin hem Suriye’deki zülüm gören kardeşlerimize yönelik faaliyetleri sona erinceye kadar bu çalışmalarımızı, bu operasyonları sürdüreceğiz. Askerlerimizin terör karşısında gösterdiği başarı ve cesaret takdire şayandır.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Savunma sanayi ve silah sistemlerinde sahip olduğumuz milli teknoloji, milli tecrübe birikimi ulusal güvenliğimizin en önemli unsurudur. Son 15 yılda savunma sanayine 35 milyar dolar yatırdık. Ve savunma sanayinde ihraç eden ülke konumuna geldik. Bugün 2 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaştık. Daha yolun başındayız. Devletimiz TSK’ya her türlü teknolojik imkanı sunuyor, sunmaya da devam edeceğiz. Milli savunmamızı, yeni teknoloji ürünü ve yerli savunma sistemleriyle güçlendiriyoruz. Savunma Sanayimizi güçlendirmek için başta araştırma geliştirme faaliyetleri olmak üzere, yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Yüzde 24’le aldığımız millileştirme oranını bugün yüzde 65 seviyesine çıkarmış durumdayız. Ancak bununla yetinecek değiliz. En azından yüzde 80’e ulaşmalıyız. Tanklarımız, uydularımız, İHA’larımız, SİHA’larımız gibi caydırıcı silahlarımız, savaş gemilerimiz, uçak, helikopter gibi birçok araç ve gereci yerli imkanlarla yapmaya başladık. Geliştirmeye devam ediyoruz. Kendi gemimiz, tankımız, uçak ve silah sistemleriyle donatılmaktadır. Bu milli harp araçlarını, devletine milletine, milli ve manevi değerlerine ve Demokrasiye sadakatinden şüphe duymadığımız sizlere emanet ediyoruz. Devletin bekası, milli menfaatlerimiz için içerde ve dışarıda bu onurlu mücadeleyi sürdüreceksiniz."