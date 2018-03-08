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    BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMM'de

    Selahattin SÃ–NMEZ/ANKARA Â
    08.03.2018 - 22:44 | Son GÃ¼ncelleme:

    TBMM Genel Kuruluâ€™nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmekte olan Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda kanun tasarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

    Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Genel Kurul salonuna BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gelerek milletvekilleri ile kÄ±sa bir sohbet gerÃ§ekleÅŸtirdi.

    BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m verilen ara sÄ±rasÄ±nda Ã¶nce CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay ve milletvekilleri, HDP grubunda bulunan milletvekilleri ve MHP milletvekilleri ile tek tek tokalaÅŸtÄ±.

    TBMM BaÅŸkan vekilliÄŸi gÃ¶revine getirilen ve Meclisi yÃ¶neten Mithat Sancar ile de tokalaÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti milletvekillerinin isteÄŸini kÄ±rmayarak Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ Ã¶nÃ¼nde hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

    BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n milletvekilleri ile sohbet ederken bol bol gÃ¼lmesi dikkat Ã§ekti.

    BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMMde

    Etiketler: Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m , TBMM , gazetehaberleri , gÃ¼ndem
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