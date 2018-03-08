BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m TBMM'de

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Genel Kurul salonuna BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gelerek milletvekilleri ile kÄ±sa bir sohbet gerÃ§ekleÅŸtirdi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m verilen ara sÄ±rasÄ±nda Ã¶nce CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay ve milletvekilleri, HDP grubunda bulunan milletvekilleri ve MHP milletvekilleri ile tek tek tokalaÅŸtÄ±.

TBMM BaÅŸkan vekilliÄŸi gÃ¶revine getirilen ve Meclisi yÃ¶neten Mithat Sancar ile de tokalaÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti milletvekillerinin isteÄŸini kÄ±rmayarak Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ Ã¶nÃ¼nde hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n milletvekilleri ile sohbet ederken bol bol gÃ¼lmesi dikkat Ã§ekti.