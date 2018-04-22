Başbakan Binali Yıldırım: Cumhuriyet'e borçluyuz

MİLLETİN KADERİ DEĞİŞTİ

“Erzincan’ın Refahiye ilçesi Kayı köyünden Topal Dursun’un evladı olarak, Bahar Hanım’ın evladı olarak doğmuş Binali Yıldırım şu anda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak sizlerle beraberse, sizlere hitap ediyorsa, bunu güçlü Cumhuriyet’e ve aziz milletimize borçluyuz. Bütün yavrularımızın, hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Aziz milletimizin yokluklar, güçlükler içinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kahramanlık bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz ilhamın kaynağıdır. Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan günü Türkiye’nin ilk resmi bayramıdır. Ülkemize, devletimize, milletimize ay-yıldızlı bayrağımıza yönelik bölücü, yıkıcı faaliyetler karşısında daha fazla ülkemize sahip çıkacağız.

UNUTULMAYACAK

Bu topraklarda ay-yıldızlı bayrak altında yaşayan her vatan evladı bilsin ki ne Kurtuluş Savaşımız, ne 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışması, ne bu bayrağı indirmek, bu vatanı bölmek isteyen hainlerin girişimleri ne de bu toprak için toprağa düşen şehitlerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Bizim geleceğe bakmamız lazım, ileriye bakmamız lazım. Gelecek bilgi toplumunda, gelecek teknolojide. Ayrımcılığa ve ayrılıkçı fikirlere asla yer vermeyeceğiz. Düşmanlar kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerdir. İç ve dış mihraklar kardeşliğimizi, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı çekemeyenler ne yaparsa yapsın, Afrin’de, Bab’da, Gabar’da, Bestler Dereler’de, Hakurk’ta, Kandil’de yaptığımız gibi tepelerine çökeriz derslerini de veririz. Bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanı dindirmeyiz.

NE HALE GELDİK!

Birinci Dünya Savaşı’nda, İstiklal Savaşı’nda 7 düvelle mücadele eden bu millet, teknoloji esiri olmamalı. Teknoloji eğitimde, bilimde, hayatın her yerinde olmalı ama anamızın-babamızın hatırını da sosyal medyadan sormanın bizim hasletlerimize yakışmadığını söylüyorum. Bayram tebrikleri bile toplu mesajlarla yapılıyor. Kendimizi bu esaretten kurtarmalıyız. Geçen gün bir şeye şahit oldum. Birisi düğün davetiyesinin fotoğrafını çekmiş, arkadaşına göndermiş. Arkadaşı da muzip, tutmuş bir çeyrek altının fotoğrafını çekip ona göndermiş. Hayırlı olsun diye kutlama yapıyor. Ne hale

geldik.”

ANNEM OKUMAMIZI İSTERDİ

BAŞBAKAN Yıldırım, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım’ın bağışlarıyla Karabağlar’da yapılan ‘Havva Yıldırım Anaokulu’ ile 32 derslikli ‘Bahar Yıldırım İlkokulu’nun açılış törenine katıldı. Kürsüye torunu Ali Köylübay ile çıkan Yıldırım, annesi Bahar Yıldırım’ı 38 yaşındayken kaybettiğini belirterek şöyle dedi: “Bu anlamlı günde rahmetli anamın ve Allah uzun ömürler versin sevgili kayınvalidemin adlarını taşıyan okullarımızı yavrularımıza armağan ediyoruz. Okulun tabelasında Bahar Yıldırım yazdığını görünce güzel annemin şefkatli kollarıyla bana sarıldığını hissediyorum. Beni ve kardeşlerimizi ömrünün baharında yetim bıraktığında bizim okumamızı isterdi. Şu anda ruhu bizi görüyor ve bu manzaradan mutlu oluyor. ”