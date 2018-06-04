Sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2016 yılında el carrahı olarak göreve başlayan Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk dün saat 13.30 sıralarında, Kars’ta iftar daveti için gidip kaldığı arkadaşının evinden dönerken, Erzurum’un Köprüköy ilçesi yakınlarında otomobili ile TIR’a arkadan çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Türkiye'de el cerrahisi alanında yaptığı başarılı ameliyatlarla tanınan Uzman Dr. Öztürk, en son kolu kopan bir çocuğun kolunu yerine dikerek adından söz ettirmişti. Evli ve 1 çocuk babası Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk’ün ölümü, yakınlarını ve hastanedeki arkadaşları ile yöneticileri yasa boğdu.

Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk için görev yaptığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, hastane yönetimi, sağlık çalışanları, Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk’ün annesi Sündüz Öztürk, babası İsmail Öztürk, eşi Gülşah Sultan Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öztürk’ün ayakta duramayan eşi tekerlekli sandalyede töreni takip etti.

Anne, baba ve eşi, genç doktorun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp uzun süre gözyaşı döktü. Törenden sonra omuzlara alınan Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk’ün tabutu memleketi Adana’nın Kozan ilçesine gönderilmek üzere ambulansa konuldu. Anne, oğlunun tabutuna son bir kez daha sarılıp törene katılanlardan helallik istedi.