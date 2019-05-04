Başak'tan haber alınamıyor
Tekirdağ Çorlu'da 1 Mayıs gecesi Çoru Önerler Mahallesindeki evlerinden çıkarak kayıplara karışan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki otizim engelli Başak Saral tüm çabalara rağmen hala bulunamadı.
İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun yeğeni olduğu öğrenilen Başak Saraliçen İstanbulspor Kulübü resmi hesabından twit atarak Başak'ı görenlerin 05322651832 numaralı telefonu veya en yakın emniyet birimine haber vermesi çağrısında bulundu.
Rahatsızlığı nedeniyle konuşma problemi de bulunan otizm engelli Başak Saral'ın Çorlu Merkez'de görüldüğü yolunda haberler alınmasına rağmen bir türlü kendisine ulaşılamadı. Çorlu'da cadde ve sokaklara arama ilanları asılan Başak için herkes seferber olmasına rağmen henüz kendisinden bir haber alınamaması heyecan yarattı.
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