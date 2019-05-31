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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
31.05.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Başakşehir'de zincirleme trafik kazası

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Başakşehir'de zincirleme trafik kazası

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçerek kazaya neden oldu. 3 otomobil  ve 1 yolcu minibüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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  • Başakşehirde zincirleme trafik kazası: 1i ağır 3 yaralı
  • Başakşehirde zincirleme trafik kazası: 1i ağır 3 yaralı
  • Başakşehirde zincirleme trafik kazası: 1i ağır 3 yaralı
  • Başakşehirde zincirleme trafik kazası: 1i ağır 3 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Musap Ş., kullandığı 34 MC 2736 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptı.

Arkadan gelen yolcu minibüsü de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Musap Ş. ağır, diğer 1'i kadın 2 otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Minibüste bulunan 3 yolcu ile sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırdı.
Kazaya şahit olan bir sürücü, "Araç karşı şeritten geliyordu. Refüjü aştı diğer araçlara vurdu. Bu araçlardan çıkanların hepsi yaralıydı" diye konuştu.

Görgü tanığı bir başka sürücü de "2-3 yaralı gördüm. Biri de hamileydi herhalde" diye konuştu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar normal akışına döndü.

Başakşehirde zincirleme trafik kazası

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