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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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 Alper KORKMAZ  / DHA
01.04.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Başakşehir'de oto sanayide akıllara durgunluk veren olay...

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Gürcistana'na gitmek için otobüsün şanzıman boşluğuna gizlenen yabancı uyruklu bir kişi, otobüs oto tamirciye gelince yakalandı. Otobüs şoförü ve oto tamircisi oraya nasıl girdiğini çözememiş…

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  • Başakşehirde oto sanayide ilginç olay...
  • Başakşehirde oto sanayide ilginç olay...
  • Başakşehirde oto sanayide ilginç olay...
  • Başakşehirde oto sanayide ilginç olay...
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Gürcistan seferi yapan otobüsünün şanzıman boşluğuna gizlenen bir kişi, otobüs Gürcistan yerine bakım için oto tamirciye gelince yakayı ele verdi. Fatih'ten Başakşehir'deki sanayi sitesine kadar gizlendiği yerde yolculuk yapan kişi şans eseri yara almazken, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İlginç olay Başakşehir'de bulunan İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Gürcistan-İstanbul arası sefer yapan bir otobüs firmasının şoförü Aksaray Uluslararası Emniyet Otogarı'ndan Sanayi Sitesi'ne otobüsü tamir için getirdi. Oto tamirciye sokulan otobüste usta otobüsün altında bir hareketlilik gördü. Şanzıman boşluğunda birisinin olduğunu gören oto tamir ustası büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine sanayi sitesine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şanzıman boşluğuna giren kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen olan Azim Muhammed Gürcistan'a gideceğini düşündüğü otobüsün şanzıman boşluğuna saklandı. Otobüs Gürcistan yerine oto tamirciye gelince de bulunduğu yerde fark edildi. Şans eseri herhangi bir yara almayan adam ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

USTA FARK ETTİ

Büyük şaşkınlık yaşayan ve oraya nasıl girdiğini kendinin de anlamadığını söyleyen otobüs şoförü, Emniyet Otogarı'ndaydı araba. Sabah çalıştırdım yıkadım temizledim buraya geldim, yağları değiştirmek için. Baktık adam otobüsün altında. Usta farkettmiş ayakları oynayınca. Nasıl girdiğini biz de çözemedik diye konuştu.

 

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