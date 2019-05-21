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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit UZUN-İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ / DHA
21.05.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Başakşehir’de vatandaşlar isyan etti! Kadınlar yolu kapattı

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BAŞAKŞEHİR'in Altınşehir Mahallesi’nde kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı. Kadınlar, uyuşturucu satıcıları nedeniyle çocuklarını parka dahi yollayamadıklarını söyledi.

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  • Kadınlar ‘uyuşturucu satılıyor’ diyerek yol kapattı
  • Kadınlar ‘uyuşturucu satılıyor’ diyerek yol kapattı
  • Kadınlar ‘uyuşturucu satılıyor’ diyerek yol kapattı
  • Kadınlar ‘uyuşturucu satılıyor’ diyerek yol kapattı
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Altınşehir Mahallesi Duygunay Sokak ile eski İstanbul Caddesi kesişiminde bulunan taş köprü yolunu bir ip yardımıyla kesen kadınlar, bir süre eylem yaptı. Yolun kesilmesiyle birlikte trafik oluştu. Yolda bekleyen araçların sürücüleriyle, eylemi gerçekleştiren kadınlar arasında tartışmalar yaşandı. Kadınlar; 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı.

“BURADA UYUŞTURUCU SATIYORLAR, UYUYAMIYORUZ"

Mahalle sakini Saadet Benli, “Çocukları okula götürüyoruz. Köprünün başında 4-5 tane uyuşturucu satıcısı. Çocukların telefonunu alıyorlar. Biz 'yapmayın etmeyin' diyoruz. 'Bak geçen gün attığımız ceset gibi sizi de atarız' diyorlar. Korkuyoruz. Ekmek peynir gibi uyuşturucu satıyorlar. Vereyim isterseniz parayı, hangi çocuğu gönderirseniz gönderin, uyuşturucuyu alsın gelsin. Bıktık. Bu kadar olmaz. Bugün eylem yaptık çünkü burada uyuşturucu satıyorlar, sabaha kadar uyuyamıyoruz, evimize giriyorlar. Hırsızlardan yatamıyoruz. Çocuklarımızı okula, parka gönderemiyoruz" dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ"

Nafiye Aslan ise, "İşten geliyordum. Saat akşam 09.00’da. Bu köprünün önünde iki kişi önüme geldi. 'Abla bize para ver' dediler. Kafaları güzel, içmişler. 20 lira verdim. Eve gidene kadar kalbim yerinden attı. Derede adam öldürdüler, kenara attılar. Can güvenliğimiz yok. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Eroin esrar satıyorlar" diye konuştu.

İrem Deniz ise, "Buralar gayet temizdi. Şimdi nasıl bu hale geldi bilmiyoruz. Bizim çocuklarımız burada pislik içinde yaşamak zorunda mı? Hiç kimsenin çocuğu burada büyümek istemez. Eğer biraz vicdanları varsa, şu dereye bir baksınlar, kendi çocukları acaba durabilir miydi?" ifadelerini kullandı.

 “OKULA GİDERKEN ARKAMIZDAN GELİYORLAR, KORKUYORUZ"

13 yaşındaki A.Ç., ise “Sabahları okula giderken, tip tip adamlar arkamızdan geliyorlar korkuyoruz. Şurada bir mahalle var, oradan yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Burada oturuyorlar esrar, bira içiyorlar. Uyuşturucu satıyorlar. Ben 13 yaşındayım, bunları yaşamak zorunda değilim. Eroinin, esrarın ne olduğunu bilmiyorum ben. Bu şartlar altında yaşamak istemiyorum" dedi.

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