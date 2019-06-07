Başakşehir'de isyan ettiren olay! Kablolar hala dışarda...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşakşehir'de isyan ettiren olay! Kablolar hala dışarda...
GeriGündem Başakşehir'de isyan ettiren olay! Kablolar hala dışarda...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Cemal YURTTAŞ, İstanbul, (DHA)
07.06.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Başakşehir'de isyan ettiren olay! Kablolar hala dışarda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İSTANBUL Başakşehir'de yıkılmış bir evin molozları arasında oynayan 14 yaşındaki oğlunun elektrik akımına kapıldığını söyleyen baba İrfan Bakadur, "Çocuğun durumu çok kötü. İki gün önce yoğun bakımdan çıktı. Ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor. Çocuğumuz da biz de çok zor durumdayız. Bizim çocuğun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin' dedi.

İddiaya göre Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan müstakil evin yıkımı yaklaşık bir ay önce yapıldı, aradan geçen sürede yıkımın alanında molozlar kaldırılmadı, çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. 29 Mayıs günü de arkadaşlarıyla birlikte molozların arasında oyun oynayan 14 yaşındaki Adem Bakadur, yıkımın ardından elektriği kesilmeyen evin elektrik akımına kapıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda birinci derece yanıklar oluşan Bakadur önce mahalleliler tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Bakadur daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da bir süre tedavi gören Adem Bakadur daha sonra Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Bakadur, 2 gün önce yoğun bakımdan çıkarıldı. 

"ÇOCUĞUM NE YEMEK YİYEBİLİYOR, NE DE KONUŞABİLİYOR"

Hastanede tedavisi devam eden Adem Bakadur'un Ailesi DHA'ya konuştu. Baba İrfan Bakadur, "Çocuğun durumu çok kötü. 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor. Ölü gibi. Çocuğumuz da biz de çok zor durumda. Bizim çocuğun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin. Burada bir ihmal var. İnşaat yıkılıyor ama kablonun ne işi var. İşçiyim, çalışıyorum. Şimdi işe gitmezsem maaşım kesilebilir. Durumum fazla yok. Dava açacağız ama avukat tutacak gücüm de yok. Yardım da bekliyorum" dedi. 

“BU BAYRAM BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

Dayı Bilal Şahin ise, “Olay bir hafta önce oldu. 3 çocuk geliyor buraya ve kabloya dokunduğu anda elektrik çarpması ve patlama oluyor. Bu esnada elektrik akımı çocuğu fırlatıyor. Buradaki komşular, patlamanın ardından olay yerinde büyük bir yangın çıktığını söylüyor. Çocuk şuanda Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bu bayram bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Gördüğünüz gibi halen burada çocuklar oynamaya devam ediyor. Bu çevrede herhangi bir güvenlik yok. Bizim amacımız adamı kötülemek değil. Derdimiz başka hayatların canı yanmasın. Bizim çocuğumuz burada ölebilirdi de. Çünkü şiddetli bir akım var burada. Çocuğun annesinin bir haftadır gözüne uyku girmiyor. Bizler halen bu olayın şokundayız. Biz yasal yollara da başvuracağız. Halen daha bu kablolar burada duruyor. Olayın olduğu gün gelip kablonun başına beyaz bir apart taktılar. Zaten kör olmayan bir insan bunun yeni takıldığını anlar. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi. 

"BURAYA BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM"

Olayın yaşandığı gün mahallede büyük bir patlama sesi duyduğunu kaydeden semt sakini Mahfuz Şengel ise “Koştum geldim baktım çocuğa elektrik çarpmış. Çocuk simsiyah olmuştu. Burası ile ilgilensinler. Ben burada yaşıyorum, en azından insan yıkar temizler. Bir de elektriği kesmeden yıkım yaptılar. Burada bir komşumuz geldi ve kendince bir önlem almaya çalıştı. Biz kaç gündür buraya oyun oynamaya gelen çocukları kovuyorduk. Önlem alınmış ama yine korkuyoruz. Dün benim çocuğum vardı, sonra başka çocuklar da gelmiş. Oradan kovdum. Buraya bir hal çare bulunması lazım" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ortalık karıştı! Transseksüel olduğunu öğrenince bu hale getirdi
Kunduracı Ahmet’ten Cape Town’a kalp nakli mektubu
ByLock itirafçısı: ‘Öz’ün birebir imamı Osman Canpolat’
AlzheImer’a ilaç umudu