Yer Başakşehir... Vatandaşlar kıskaca aldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Başakşehir... Vatandaşlar kıskaca aldı!
GeriGündem Yer Başakşehir... Vatandaşlar kıskaca aldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yılmaz OKUR / DHA
10.07.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Yer Başakşehir... Vatandaşlar kıskaca aldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Başakşehir'de bir kadının çantasını çalan kapkaççılar araçla kaçmak isterken vatandaşların sıkıştırması sonucu otomobilden inerek yaya olarak uzaklaştı.

Olay Bahçeşehir Avni Akyol Bulvarı'nda saat 13.00 civarında meydana geldi. Serap Dökmeci bankadan çıkarak aracına binmek istedi. Bu sırada Dökmeci'nin yanına yaklaşan araçtan inen bir kişi, kadının kolundaki çantayı aldı. Araçla kaçmaya çalışan kapkaççılar iki araç arasında sıkıştı. Kadının yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. İki araç arasında sıkışan kapkaççıların kaçamaması için çevredekiler seferber oldu. Kapkaççıların aracının önüne taşlar konuldu. Silahlı olduğu belirtilen kapkaççılar, kaçamayacaklarını anlayınca camını kırdıkları araçtan inerek hızla yaya olarak uzaklaştı. O sırada yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAHI BANA DOĞRULTUNCA BEN ARKAYA GEÇTİM"

Olayda mağdur olan Serap Dökmeci, "Ben bankadan girdim. Parayı yatırdıktan sonra çıkıyordum. Çanta kolumda arabaya bindim, çantayı kolumdan bırakmadan kapıyı kilitlemeye çalıştım. Bir adam kolumdan çantayı çekmeye başladı Hemen arkasından koştum. Buradaki araca bindi. Otomobile tutunmaya çalıştım. Üç kişilerdi. Otomobil iki aracın arasına sıkıştı. Silahları vardı, aracın camını kırdılar. Silahı bana doğrultunca ben arkaya geçtim. Camı patlatarak kaçtılar" dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul için peş peşe uyarılar geldi! Saat 18:00'den sonraya dikkat!
Damat vahşetinde kahreden haber geldi
Sahte içki kâbusu devam ediyor! Bu kez Adana'da can aldı
AK Parti'den Yunan Bakana tepki