Başakşehir'de çorap fabrikasında yangın
İstanbul'da Başakşehir - Kayaşehir İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 4 katlı bir çorap fabrikasının bodrum katındaki iplik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve dumandan etkilenen itfaiyeciler için tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülürken çorap fabrikasında maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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