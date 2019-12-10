Barut kokusunu seçen kahraman

İdil Jandarma Komutanlığı’na bağlı Haberli Karakolu’ndan sabah saatlerinde çıkan Jandarma komando timleri, Pisikayası Tepesi yakınlarına geldiğinde asfalt yolun kenarında yeni kazılmış bir alan tespit etti. Yeni kazılmış alana EYP (El Yapımı Patlayıcı) döşendiği tespit edilince uzman ekiplerden yardım istendi. Cizre’deki PAMİT’te (Patlayıcı İmha Timi) görevli tim komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve timde görevli Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar olay yerine geldi. İdil’deki METİ (Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmhası Timi) timinde görevli askerler de destek için gönderildi. Jandarma’nın olay yeri inceleme ekibi de çalışmalara katıldı. Komandolar da bölgenin güvenliğini sağladı.

MÜDAHALE SIRASINDA PATLADI

PAMİT Timi’nde Esma Çevik ve Kemal Sayar müdahaleye başladıktan kısa süre sonra patlama oldu. Çevik ve Sayar olay yerinde şehit oldu, 3’ü METİ timinden 7 asker de yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından üçü Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

JANDARMA VİDEOSUNU YAYINLAMIŞTI

Esma Çevik, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 15 Kasım 2019’da yayınladığı bir tanıtım videosunda görevi başında yer aldı. Barut Kokusu (tik), Parfüm Kokusu (X) başlığıyla yayınlanan videoda Esma Çevik koruyucu kıyafetleri üzerindeyken bir patlayıcıyı imha ediyor. Daha sonra da başlığını çıkartarak “tamam” anlamında başparmağını kaldırıyor.

AYNI TİMDE KARDEŞ GİBİYDİLER

Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) mesleğe trafikçi olarak Bodrum’da başladı. Gönüllü gittiği komando kursunun ardından iki yıl önce Şırnak’a tayin oldu. Komando Operasyon Taburu’nda görevliyken bomba imha kursuna katıldı. Jandarma’nın tek kadın bomba imha uzmanı olan Çevik, Türkiye’nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.

İki çocuk babası Uzman Çavuş Kemal Sayar (40) da bomba imha eğitimi almıştı. İki gözü kara askerin yolları Şırnak’ta kesişti. PAMİT Tim Komutanı olarak atanan Esma Çevik’in tim elemanı da Kemal Sayar oldu. Birbirinden hiç ayrılmayan iki kahramanın şehadetleri de birlikte oldu. Esma Çevik’in acı haberi Bayrampaşa’daki, Kemal Sayar’ın ise Samsun Havza’ya bağlı Gidirli köyündeki ailelerine ulaştı. Esma Çevik’in en son 24 Kasım’da izin için İstanbul’a geldiği belirtildi. Çevik bugün Bayrampaşa’dan, Sayar ise Gidirli’den son yolculuklarına uğurlanacak. (Damla GÜLER/İSTANBUL)