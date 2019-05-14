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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.05.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

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Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

Bartın'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 8 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, cumhuriyet savcısı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanık İ.Y. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanığın telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiğinin, FETÖ kapsamında yargılanan örgüt üyeleriyle birçok kez telefonla irtibat kurduğunun, örgüt evlerinde kaldığının ve FETÖ/PDY'nin kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek yoğun faaliyette bulunduğunun anlaşıldığını belirten savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık F.B, hakkındaki örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

Tanık olarak dinlenilen E.Y, sanığı özel bir firmada mühendis olarak çalıştığını bildiğini, FETÖ kapsamında bir bilgisi olmadığını söyledi. 
Mahkeme başkanının, "Önceki ifadende sanığın sohbet toplantılarına katıldığını söylemişsin." sözü üzerine tanık E.Y, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Diğer duruşmalarda da B.G, S.G, C.Ö, Y.S, M.B. ve N.D, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

Duruşmalar, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi. 

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