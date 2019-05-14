Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar
Bartın'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 8 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum edildi.
Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, cumhuriyet savcısı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanık İ.Y. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Sanığın telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiğinin, FETÖ kapsamında yargılanan örgüt üyeleriyle birçok kez telefonla irtibat kurduğunun, örgüt evlerinde kaldığının ve FETÖ/PDY'nin kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek yoğun faaliyette bulunduğunun anlaşıldığını belirten savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık F.B, hakkındaki örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.
Tanık olarak dinlenilen E.Y, sanığı özel bir firmada mühendis olarak çalıştığını bildiğini, FETÖ kapsamında bir bilgisi olmadığını söyledi.
Mahkeme başkanının, "Önceki ifadende sanığın sohbet toplantılarına katıldığını söylemişsin." sözü üzerine tanık E.Y, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.
Diğer duruşmalarda da B.G, S.G, C.Ö, Y.S, M.B. ve N.D, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.
Duruşmalar, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
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