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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.04.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar açıklandı

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Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar açıklandı

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 6 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık İ.A, hakkında sohbet toplantılarına katıldığı ve aynı suçtan yargılanan bir sanığa ait dijital materyalde isminin yer aldığı iddiaları bulunduğunu söyledi.
 
Örgütle bir bağının bulunmadığını, sohbet toplantılarına katılmadığını savunan İ.A, "Hakkımda daha önce açılan soruşturmada, takipsizlik kararı verilmiş ancak daha önce 'Garson' kod adlı bir sanığa ait SD kartta ismim 'kazanılması gereken kişi' olarak yer alması ve sohbet toplantılarına katıldığım iddiasıyla tekrar dava açılmıştır. Hiçbir aşamada sohbet toplantılarına katılmadım, örgütün herhangi bir yerine üye olmadım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da sosyal medya hesaplarım incelendiğinde örgüte karşı tutumum görülecektir." ifadelerini kullandı. 
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, cumhuriyet savcısı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık İ.B. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın örgütle irtibatlı derneğe üyeliğinin bulunduğu, örgüt liderinin talimatı sonrasında Bank Asya'ya 30 bin 525 lira para yatırmasına karşın örgütle yoğun hiyerarşik bağlantısının bulunmadığı gerekçesiyle "terör örgütüne yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 

"SAFRA KESESİ AMELİYATI OLDUM, İFADEMİ HATIRLAYAMIYORUM"

Üçüncü duruşmada savunma yapan C.A. da suçlamaları kabul etmediğini ve sohbet ortamlarında bulunmadığını ileri sürdü. 
Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenilen tutuklu S.Ç, sanığı hatırlamadığını söyledi. 
Mahkeme başkanının, "2016'da polise verdiğin ifadende, 'C.A. benim verdiğim sohbetlere katılırdı' demişsin" sözüne gülerek karşılık veren S.Ç, mahkeme başkanının sert şekilde "Neden gülüyorsun?" demesi üzerine, "Gülmüyorum. Verdiğim ifadeyi o dönem safra kesesi ameliyatı olmam sebebiyle hatırlayamıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

Diğer duruşmalarda da H.Ç, A.D. ve A.Ç. önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

Duruşmalar, tanıkların dinlenilmesi için ertelendi. 

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