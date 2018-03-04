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    Bartın'da yükselen baraj suları nedeniyle evleri su bastı

    AA
    04.03.2018 - 15:51 | Son Güncelleme:

    Bartın'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, önlemler çerçevesinde 3 ev tahliye edildi.

    Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolu üzerinde bulanan Kirazlık Köprü Barajı'nda su seviyesi yükseldi.  Baraj çevresindeki bazı evlerin giriş katlarını su basarken, 3 evde yaşayanlar tahliye edildi.

    Apdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımın sağlandığı yolun da su altında kalması sebebiyle mahallelere ulaşım sağlanamıyor.

    Yükselen baraj suları nedeniyle evi su altında kalan Cemile Dönmez yaptığı açıklamada, dün sabaha karşı uyudukları sırada evlerine komşularının gelerek kendilerini uyandırdığını söyledi.

    Evin çevresinin su altında kaldığını görmeleri üzerine apar topar evdeki beyaz eşyaları ikinci kata çıkardıklarını ve eşiyle kendisinin de odunluk çatısından çıkabildiklerini ifade eden Dönmez, "Şu anda akrabalarımızın yanında kalıyoruz. Birçok eşyamız su altında kaldı. Suyun daha da yükselmesinden korkuyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık." dedi.

    Yolları kapanan mahalle sakinleri de sabah kalktıklarında yollarının tamamen kapandığını gördüklerini ifade ederek, "Mahallemizde acil bir durum olsa şu anda ulaşımımız yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

    Apdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez de gece saatlerinde etkili olan sağanağın baraj suyunun yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Maalesef bazı evleri su bastı, beldemize bağlı 3 mahallemize ulaşımın sağlandığı yollar su altında kaldı. Yine bu mahallelerimize keson kuyularındaki pompaların su altında kalması sebebiyle su verilemiyor ve elektrik de yok. İlgili kurumlarla irtibat halindeyiz ve mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor." dedi.

    Etiketler: Bartın , Apdipaşa , baraj , son dakika
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