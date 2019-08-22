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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
22.08.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Bartın’da yağmur taşkına neden oldu

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Bartın’da yağmur taşkına neden oldu

Bartın’da etkili olan sağanak nedeniyle Arıt köyünde metrekareye 52,2 kg. yağış düştü. Yağış sonrasında Arıt deresi taşarken, bazı köprüler de sular altında kaldı. Bartın İl Özel İdare ekipleri önlemleri alarak, çalışma başlattı.

Bartın’da dün etkili olan sağanağın ardından Arıt köyünde su taşkınları yaşandı. Özel İdare, AFAD ve jandarma ekipleri metrekaraye 52,2 kg. yağışın düştüğü bölgeye giderek, gereken önlemleri aldı. Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

İl Özel İdare Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak, son durumu kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İl Özel İdaresi'nce 21.08.2019 günü saat 15:00’dan itibaren yağan yağmurlar nedeniyle Arıt yöremizde lokal de olsa küçük taşkınlar olmuş, ekiplerimizce, AFAD ve Jandarma ekipleriyle işbirliği ile müdahale edilmiş, Genel Sekreter İbrahim Kayış koordinatörlüğünde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü M. Levent Çam ve teknik personellerimizle Sayın Valimizin yönlendirme ve talimatlarıyla teyakkuz haline geçilmiştir. Saat 20.00 itibariyle can ve mal güvenliği acısından günlük hayatı etkileyen bir durum bulunmamakta, bütün bölge kontrol altına alınmış olup; bundan sonraki gelişmeler yer ve zaman belirtilerek kamuoyuna duyurulacaktır."

SULAR YÜKSELDİ KÖPRÜLER KAPANDI

Sel sularının köprüleri kapatması sonucunda İl Özel İdare Müdürlüğü 2'nci bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce Arıt Irmağı'nın su seviyesi yükselmesi nedeniyle Alibaş ve Tabanözü köprüleri geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Her iki köprüyü kullanacak olanların Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Sipahiler, Kayadibi grup yolunu kullanmaları gerekmektedir" denildi.

Sel sularının çekilmesiyle kapanan köprülerin yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi. Özel idare ekiplerinin bölgede bütün köyleri tek tek tarayarak, çalışma yaptığı bildirildi.

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