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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.11.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

Bartın’da korkutan yangın! 7 ev boşaltıldı

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Bartın'da, fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verilirken, alevler ormanlık alana sıçradı. 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öğleden sonra, Bartın İnkum ile Güzelcehisar köyü arasındaki fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verildi. Bir süre sonra alevler ormanlık alana sıçradı.

Dumanların yükseldiğini görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Orman İşletmesi'nin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Sarp kayalık arazide yayılan alevler İnkum'da evleri tehdit etmeye başladı. Buradaki 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmalarını Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yerinde inceledi.

Bartın’da korkutan yangın 7 ev boşaltıldı

Evlerinden çıkanlar büyük korku yaşarken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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