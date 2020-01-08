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AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Bartın'da fırtına etkili oluyor! Dalgaların boyu 4 metreyi geçti

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Bartın'da fırtına etkili oluyor! Dalgaların boyu 4 metreyi geçti

Bartın'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti.

Amasra ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı. Mendireği geçen dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.

Çevredekiler ise dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mendireğin bulunduğu Büyük Liman mevkisini araç ve yaya girişine kapatan belediye ekipleri, vatandaşları bu bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.

 

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