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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.03.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Bartın'da FETÖ/PDY davaları

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Bartın'da FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 12 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.T, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan B.Ü. ile G.G. ve Z.I'nın yargılandığı ikinci duruşmada, tanık R.Ö. dinlenildi.

R.Ö, duruşmaya katılmayan ve avukatı hazır bulunan sanıklardan Z.I'yı örgütle irtibatlı yurdun müdürü olarak tanıdığını ve kendisinin de aynı yurtta 4 yıl işçi olarak çalıştığını söyledi.

Z.I'nın, yurt çalışanlarının Zaman gazetesine abone olmak ve sohbetlere katılma zorunluluğu olduğunu söylediğini ifade eden R.Ö, kendisinin de işten çıkarılma korkusuyla gazeteye abone olduğunu ve sohbetlere katıldığını anlattı.

B.Ü. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek beraatini isterken, diğer sanık G.G. de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

Diğer duruşmalarda da A.K, N.P, E.K, T.U, C.A, R.G, İ.Y. ve Ş.A. önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.  Ş.A'nın delil yetersizliğinden beraatine hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıkların yargılandığı duruşmaları 16 Mayıs'a erteledi. 

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