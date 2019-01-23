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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.01.2019 - 06:27, Son Güncelleme:

Bartın'da feci kaza... Arıza yapan otomobili iterken can verdi

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Bartın'da feci kaza... Arıza yapan otomobili iterken can verdi

Bartın’da meydana gelen kazada arızalanan otomobili iten şahıs arkadan çarpan başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Feci bir ölümle sonuçlanan kaza şöyle gerçekleşti; Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı (31), çalıştıkları otelden mesaileri bitince otomobilleri ile oturdukları Çeştepe köyüne gitmek üzere yola çıktı.

OTOMOBİL ARIZALANINCA İTMEYE BAŞLADI

İki arkadaş Zonguldak yolu üzerindeki Polisevi mevkiine geldikleri sırada otomobil arızalanınca Tanju Kalaycı aracı itmeye başladı. Bu sırada Recep Bayrak (31) yönetimindeki otomobil, arıza yapan aracı itmeye çalışan Tanju Kalaycı'ya ve otomobile çarptı. İki otomobil arasında kalan Kalaycı olay yerinde feci şekilde can verirken, arkadaşı Mustafa Akkabak ile diğer aracın sürücüsü Recep Bayrak ile araçtaki Yusuf Kaynak (50) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesinin ardında olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve belediye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Akkabak ve Yusuf Kaynak’ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobilin hurda haline geldiği kazada LPG tankının sızdırması nedeniyle olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Zonguldak - Bartın yolunun da uzun süre trafiğe kapandığı olayda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Diğer yandan kazada ölen Tanju Kalaycı'nın 3 ay önce Gülşen Kalaycı ile hayatını birleştirdiği ve nikah şahitliklerini de AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun ve AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın yaptığı öğrenildi.

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