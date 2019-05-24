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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
24.05.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Bartın'da dehşet! Sabaha kadar başında bekledi

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Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak'ta oğlu Erhan Dabaz (47) ile yaşayan Hatice Dabaz'dan (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bartın'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü.

Evin kapısının açılmaması üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müstakil binanın ikinci katına balkondan girdi.

Evde yapılan kontrolde Hatice Dabaz'ın hareketsiz halde yerde kanlar içinde yattığı ve hayatını kaybettiği belirlenirken, Erhan Dabaz'ın da evin mutfağında oturduğu görüldü. 

İnceleme ve sorguda Hatice Dabaz'ın oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve suç aletinin mutfakta yıkandığı tespit edildi.

Cinayetin gece saatlerinde işlendiğini ve Erhan Dabaz'ın da sabaha kadar evde cesedin yanında beklediği, şüphelinin cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği bildirildi. 

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erhan Dabaz gözaltına alıntı. 

Öte yandan şüphelinin uzun yıllar Almanya'da ikamet ettiği ve Türkiye'ye döndüğünde psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. 

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