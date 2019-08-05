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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Bartın TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı

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Bartın TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı

Bartın TOKİ kura sonuçları, bölgede inşa edilen 300 adet 2+1 ve 123 adet 3+1 nitelikli konutlar için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar için bugün tamamlandı. Bartın TOKİ kura sonuçları listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Bartın TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TOKİ kura sonuçları Bartın için araştırılmaya devam ediliyor. Toplam 423 dairenin sahibini bulacağı TOKİ'de kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki, Bartık TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAZANANLAR HANGİ İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.İ’nin Bartın Yalı şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Bartın ilçe sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

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