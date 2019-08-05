Bartın TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı
Bartın TOKİ kura sonuçları, bölgede inşa edilen 300 adet 2+1 ve 123 adet 3+1 nitelikli konutlar için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar için bugün tamamlandı. Bartın TOKİ kura sonuçları listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Bartın TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ kura sonuçları Bartın için araştırılmaya devam ediliyor. Toplam 423 dairenin sahibini bulacağı TOKİ'de kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki, Bartık TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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KAZANANLAR HANGİ İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK?
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.İ’nin Bartın Yalı şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Bartın ilçe sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
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