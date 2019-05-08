Bartın'da iftar saatleri 2019 | Bartın'da iftara ne kadar kaldı?
Bartın iftar saatleri, ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte kentte oruç tutan vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden Bartınlılar ramazanın üçüncü gününde saat kaçta iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, Bartın'da iftara ne kadar kaldı? Bartın'da iftar saat kaçta?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ifa eden birçok Bartınlı vatandaş, Bartın iftar saatlerine yönelik araştırmalarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 imsakiyesine göre oruçlarını açacak vatandaşlar, Bartın'da iftara ne kadar kaldığını sorguluyor. İşte, 2019 Bartın ramazan imsakiyesi ve 8 Mayıs Bartın iftar saati...
Ramazanın üçüncü gününü Bartın'da idrak eden vatandaşlar, iftar saati araştırmalarına başladı. Son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, iftar saatlerini merak ediyor ve araştırıyor. Diyanet'in yayınladığı 2019 imsakiyesine göre 8 Mayıs Çarşamba yani bugün Bartın'da iftar, 20:02'de yapılacak. Aşağıdaki tablodan Bartın'a ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08 Mayıs
|20:02
|21:39
|4
|09 Mayıs
|20:03
|21:40
|5
|10 Mayıs
|20:04
|21:42
|6
|11 Mayıs
|20:05
|21:43
|7
|12 Mayıs
|20:06
|21:45
|8
|13 Mayıs
|20:07
|21:46
|9
|14 Mayıs
|20:08
|21:48
|10
|15 Mayıs
|20:09
|21:50
|11
|16 Mayıs
|20:10
|21:51
|12
|17 Mayıs
|20:11
|21:53
|13
|18 Mayıs
|20:12
|21:54
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