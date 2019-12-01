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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İSTANBUL (DHA)
01.12.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Bartholomeos'un evine giren hırsızlar tutuklandı

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Bartholomeos'un evine giren hırsızlar tutuklandı

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak 5 şüphelinin "hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinde 16 Kasım tarihinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü sonrasında güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti. Polis ekipleri teknik takibe aldığı şüphelilerin izini Kartal, Orhantepe Mahallesi'nde bulmuş, operasyonda biri yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden bacağından vurularak yaralanan Serhat K., yaya olarak kaçmaya çalışan Hüseyin U.Ç. Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte 2 tabancanın yanı sıra evlerinde çalıntı olduğu değerlendirilen tespih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve bir miktar para bulunmuştu.

 

 

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