Bartholomeos'un evine giren hırsızlar tutuklandı
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere nöbetçi savcılığa çıkarıldı.
Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak 5 şüphelinin "hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.
OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinde 16 Kasım tarihinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü sonrasında güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti. Polis ekipleri teknik takibe aldığı şüphelilerin izini Kartal, Orhantepe Mahallesi'nde bulmuş, operasyonda biri yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalanmıştı.
Şüphelilerden bacağından vurularak yaralanan Serhat K., yaya olarak kaçmaya çalışan Hüseyin U.Ç. Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte 2 tabancanın yanı sıra evlerinde çalıntı olduğu değerlendirilen tespih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve bir miktar para bulunmuştu.
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