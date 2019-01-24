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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Barodan nafaka uyarısı: Gerekirse devlet ödesin

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Barodan nafaka uyarısı: Gerekirse devlet ödesin

YOKSULLUK nafakasının sınırlandırılmasına ilişkin yasal çalışma sürerken Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, uzmanların katılımıyla düzenlediği çalıştay sonrası sonuç bildirgesi yayınladı. Bildirgede, yoksulluk nafakasının süresiz olduğu yönündeki iddianın doğru olmadığı belirtildi.

12 Ocak’taki çalıştayın dün açıklanan sonuç bildirgesinde özetle şu tespitler yer verildi:

TEKİL ÖRNEKLER

“Tekil olarak ifade edilen örnekler, birkaç günlük evlilikten kaynaklı ömür boyu nafaka ödemeye yöneliktir. İleri sürülen mağduriyetlere ilişkin hiçbir bilimsel veri sunulabilmiş değildir. Nafaka konusunda ne yazık ki kamuoyuna yanlış bilgi verilmektedir.

Medeni Kanun’da ifadesini bulan yoksulluk nafakası esasen süresiz değildir. Süresiz olan, daha doğrusu çocukların 18 yaşına gelmesine kadar devam eden nafaka, iştirak nafakası olup, velayet kendisine verilmeyen eş tarafından ödenen nafaka biçimidir. Yoksulluk ve iştirak nafakası, bilinçli olarak karıştırılmakta, adeta kadınlara ödenen nafakanın asla kaldırılmayan bir nafaka olduğu biçiminde bir algı yaratılmak istenilmektedir.

ABD ve pek çok Avrupa ülkesinde süresiz nafaka mevcuttur. Örneğin İngiltere’de nafaka borçlusu eşin ölmesi halinde dahi, belirli şartlarda, nafaka ödeme yükümlülüğü, tereke üzerinden ödenmeye devam edilmektedir.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı 2018 için yüzde 34.9 iken erkeklerde bu oran yüzde 73.5.’tir. Oranlar kadın yoksulluğunu ve eşitsizliği gözler önüne sermektedir. Eşitsizliğin ürettiği yoksulluk konuşulmadan nafakanın tartışılması, son derece sakıncalı sonuçlara neden olabilecektir.

Sosyal devlet ve kadınlar için sosyal güvenlik mekanizmalarının çok sınırlı olduğu bir sistemde nafakayı sınırlamak, kadınların düşecekleri yoksullukla onları baş başa bırakmak anlamına gelecektir.

AYM HATIRLATMASI

Anayasa Mahkemesi (AYM), iki kararında nafakanın süreli olması düzenlemesini tartışmış ve Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesini Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. AYM’nin Anayasa’ya aykırılık tespit etmediği bir yasa maddesinin değiştirilmesinin tartışma konusu yapılması sakıncalıdır.

TAHSİL SORUNU

Aslında nafakayla ilgili asıl mağduriyeti kadınlar yaşamaktadır ve nafakanın tahsil edilememesi gibi ciddi bir problem söz konusudur. Kadınların çoğunluğu mahkeme kararı olsa dahi hem yoksulluk hem iştirak nafakasını alamamaktadır. Bu nedenle nafakanın süreyle sınırlandırılmasının değil, nafakanın kadınlara ödenebilmesinin sağlanması konusunda düzenlemeler yapılmalıdır.

Çeşitli ülkelerde olduğu gibi tahsil edilemeyen nafakanın devlet tarafından ödenmesi ve arkasından nafaka yükümlüsüne rücu edilmesi yöntemi konuşulmalıdır.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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