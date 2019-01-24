Barodan nafaka uyarısı: Gerekirse devlet ödesin
YOKSULLUK nafakasının sınırlandırılmasına ilişkin yasal çalışma sürerken Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, uzmanların katılımıyla düzenlediği çalıştay sonrası sonuç bildirgesi yayınladı. Bildirgede, yoksulluk nafakasının süresiz olduğu yönündeki iddianın doğru olmadığı belirtildi.
12 Ocak’taki çalıştayın dün açıklanan sonuç bildirgesinde özetle şu tespitler yer verildi:
TEKİL ÖRNEKLER
“Tekil olarak ifade edilen örnekler, birkaç günlük evlilikten kaynaklı ömür boyu nafaka ödemeye yöneliktir. İleri sürülen mağduriyetlere ilişkin hiçbir bilimsel veri sunulabilmiş değildir. Nafaka konusunda ne yazık ki kamuoyuna yanlış bilgi verilmektedir.
Medeni Kanun’da ifadesini bulan yoksulluk nafakası esasen süresiz değildir. Süresiz olan, daha doğrusu çocukların 18 yaşına gelmesine kadar devam eden nafaka, iştirak nafakası olup, velayet kendisine verilmeyen eş tarafından ödenen nafaka biçimidir. Yoksulluk ve iştirak nafakası, bilinçli olarak karıştırılmakta, adeta kadınlara ödenen nafakanın asla kaldırılmayan bir nafaka olduğu biçiminde bir algı yaratılmak istenilmektedir.
ABD ve pek çok Avrupa ülkesinde süresiz nafaka mevcuttur. Örneğin İngiltere’de nafaka borçlusu eşin ölmesi halinde dahi, belirli şartlarda, nafaka ödeme yükümlülüğü, tereke üzerinden ödenmeye devam edilmektedir.
Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı 2018 için yüzde 34.9 iken erkeklerde bu oran yüzde 73.5.’tir. Oranlar kadın yoksulluğunu ve eşitsizliği gözler önüne sermektedir. Eşitsizliğin ürettiği yoksulluk konuşulmadan nafakanın tartışılması, son derece sakıncalı sonuçlara neden olabilecektir.
Sosyal devlet ve kadınlar için sosyal güvenlik mekanizmalarının çok sınırlı olduğu bir sistemde nafakayı sınırlamak, kadınların düşecekleri yoksullukla onları baş başa bırakmak anlamına gelecektir.
AYM HATIRLATMASI
Anayasa Mahkemesi (AYM), iki kararında nafakanın süreli olması düzenlemesini tartışmış ve Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesini Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. AYM’nin Anayasa’ya aykırılık tespit etmediği bir yasa maddesinin değiştirilmesinin tartışma konusu yapılması sakıncalıdır.
TAHSİL SORUNU
Aslında nafakayla ilgili asıl mağduriyeti kadınlar yaşamaktadır ve nafakanın tahsil edilememesi gibi ciddi bir problem söz konusudur. Kadınların çoğunluğu mahkeme kararı olsa dahi hem yoksulluk hem iştirak nafakasını alamamaktadır. Bu nedenle nafakanın süreyle sınırlandırılmasının değil, nafakanın kadınlara ödenebilmesinin sağlanması konusunda düzenlemeler yapılmalıdır.
Çeşitli ülkelerde olduğu gibi tahsil edilemeyen nafakanın devlet tarafından ödenmesi ve arkasından nafaka yükümlüsüne rücu edilmesi yöntemi konuşulmalıdır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle