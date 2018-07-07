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    Baro: Leyla'nın ölümünde ihmal olabilir

    Hümeyra PARDELİ/DHA
    07.07.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    AĞRI'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in (4) ölümüyle ilgili ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından yürütülen soruşturmaya Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk müdahillik talebinde bulundu.

    Leyla’nın ölümünde ihmal olabileceğini belirten Başkan Artuk, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle başvurdu. Artuk, dilekçesinde şöyle dedi:

    “Minik Leyla Aydemir'in ailevi husumeti olan, her şüphelinin soruşturmaya dahil edilmesini, 14 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar köye giriş çıkışları olan bireylerin HTS (arama, aranma, mesaj) trafiğinin incelemeye alınmasını özellikle 1 Temmuz’dan 2 Temmuz’a kadar köye dışarıdan gelen bireylerin HTS trafiğinin incelemeye alınmasını, köydeki yetişkin her bireyin bilgi alma şeklinde ifadesine başvurulmasını, tüm köy genelinde her evin adli arama kapsamında aranmasını, delilleri karartma ihtimaline binaen bunun ivedilikle yapılmasını talep ederiz. Minik Leyla’nın üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır. Bu nedenle soruşturmanın bu yönüyle de genişletilmesini, Leyla’nın ölüm nedeninin açlık olması, 10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden köyde 2 Temmuz’dan önce 8-10 gün sürede evinde bulunmayanların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz.” 

    Hukukçular, köyün tamamında aynı anda arama yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun izni olması gerektiğini belirtti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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