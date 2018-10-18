Bariyerleri aştı; karşı yönden gelen otomobil üzerine uçtu
MALTEPE'DE viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Havalanan otomobil karşı yönden gelen bir aracın üstüne düştü. Kazada 1 'i ağır 3 kişi yaralandı. Üzerine araç düşen otomobilin tıp fakültesi öğrencisi sürücüsü ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza 11.30 sıralarında Fındıklı mahallesi Başıbüyük yolu caddesi üzerinde meydana geldi.İddialara göre viraja hızlı giren 34 JVL 91 plakalı aracın sürücüsü, otomobilinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil karşı yönden gelen Cem Atabay’ın kullandığı 34 GM 1419 plakalı aracın üzerine düştü.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi .Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada üzerine araç düşen tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Cem Atabay araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan üniversite öğrencisini kurtarmak için uzun süre uğraştı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Ağır yaralanan Atabay, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinn olmadığı öğrenildi. Karşı yöne geçen araçta bulunan 2 yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıkları aracın hızlı olduğunu belirterek “bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik” diye konuştu.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.Kaza yapan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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