Bariyerlere, aydınlatma direğine ve lokantanın camına çarpıp durabildi

Olay sabah 03:30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Pendik istikametine doğru giden 34 LM 7310 plakalı otomobil, yan yola girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp savrulmaya başladı. Aydınlatma direğini deviren otomobil bir lokantanın camına çarparak durabildi.

BİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.