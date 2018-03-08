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    Bariyerlere, aydınlatma direğine ve lokantanın camına çarpıp durabildi

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul (DHA)
    08.03.2018 - 07:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kartal'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı. Ardından aydınlatma direğini deviren otomobil, bir lokantanın camına çarptıktan sonra durabildi.

    Olay sabah 03:30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Pendik istikametine doğru giden 34 LM 7310 plakalı otomobil, yan yola girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp savrulmaya başladı. Aydınlatma direğini deviren otomobil bir lokantanın camına çarparak durabildi.

    Bariyerlere, aydınlatma direğine ve lokantanın camına çarpıp durabildiBİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

    Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bariyerlere, aydınlatma direğine ve lokantanın camına çarpıp durabildi

    Etiketler: Kartal , trafik kazası , kaza , D-100 Karayolu , gündem
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