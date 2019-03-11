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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
11.03.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Bariyere ok gibi saplanan otomobil sürücüsü yaralandı

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Bariyere ok gibi saplanan otomobil sürücüsü yaralandı

Bursa'da bir gecede 2 farklı kaza meydana geldi, sürücülerden birisi yaralandı, diğer sürücü ise firar etti.

Bursa'da otomobili bariyere ok gibi saplanan sürücü yaralandı. Başka bir kazada yaralanan sürücü ise olay yerinden firar etti

Bursa'da bir gecede benzer şekilde 2 farklı kaza meydana geldi. Bursa Otobanı Mudanya bağlantısında gece 23.00 sularında meydana gelen ilk kazada, manevra yapmakta kararsız kalan 16 K 2193 plakalı otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı. Sürücü çarpmanın şiddetiyle ön camdan giren bariyer ile otomobil arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mudanya Köprülü Kavşağında gece 01.30 sularında benzer başka bir kaza meydana geldi. Şehir merkezi yönüne seyreden 16 LJK 77 plakalı otomobil sürücüsü, kavşaktan dönüp dönmeme arasında kararsız kaldı. Sürücü, yol ayrımındaki bankete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 lastiği patlayarak havalanan otomobil, ters yönde kaldı. Ters dönmüş otomobili gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün olay yerinden kaçtığını belirledi. Yolun 2 şeridini kapatan ekipler, muhtemel bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, yol tamamen ulaşıma açıldı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Bariyere ok gibi saplanan otomobil sürücüsü yaralandı


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