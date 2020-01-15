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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 16:22,Son Güncelleme:/

Bariyere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Bariyere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Gülsen Çimen, yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Körfez ilçesi Döküm kavşağı yan yol ayrımında meydana geldi. İzmit yönüne giden Gülsen Çimen yönetimindeki 41 B 1670 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülsen Çimen, ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu İzmit yönünde yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kapanan şerit tekrar trafiğe açıldı.

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