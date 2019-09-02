Barista nedir?
Barista ve baristalık terimi günlük hayatta sıkça kullanılmaya başlandı. Son dönemin en cazip mesleklerinden biri de gelişen kahve kültürünün etkisiyle 'barista'lık oldu. Peki, barista nedir?
Barista kelimesi İtalyancadan gelmektedir ve kelimenin ilham kaynağı barmendir. İtalyanca barmen demektir. İtalya'da barista denildiğinde her tür alkollü ve alkolsüz içeceği hazırlayan kişi anlaşılır. fakat dünya genelinde alkollü içecekleri hazırlayan kişilere barmen denilmesi sebebiyle barista kelimesi daha çok kahve ve kahve bazlı içecekleri hazırlayan kişi manasında kullanılır. İtalya'da erkek baristalara baristi, kadın baristalara bariste denmektedir.
İtalyanca bir sözcük olan barista, İtalya’da soğuk ve sıcak bütün içecekleri hazırlayıp servis edenlere deniyor. Barista olmak için eğitimler veriliyor. Çünkü baristalık kahvenin çekirdeğinden yapılışına, köpüğünden koyulacağı bardağa ve yapıldığı makineye kadar her şeyiyle ilgili bilgi sahibi olmayı gerektiriyor.
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