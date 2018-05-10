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    Barışa yelken açacaklar

    Yaşar ANTER/DHA
    10.05.2018 - 22:25 | Son Güncelleme:

    ADRİYATİK’e geçen yıl yelken açarak dikkat çeken 4 Türk denizci, bu kez Akdeniz’de 44 gün sürecek barış yolculuğuna çıkacak. Yelkenciler, 23 limana uğrayarak bin 400 mil yol kat edecek.

    Denize ve yelkene gönül veren dört kadından oluşan ‘Deniz Tutkusu Seyirde’ ekibi, barış çağrısı yapmak için Akdeniz’de 44 günlük yelken yolculuğuna çıkacak. Bir restoran zincirinin desteğiyle 19 Mayıs’ta Bodrum’dan uğurlanacak 4 cesur kadın, yelkenlerini Atatürk’ün ‘Yurtta barış dünyada barış’ sözüyle açacak; gittikleri yere barış ve sevgi götürecek. Her biri kendi alanında meslek ve kariyer sahibi olan kadın yelkenciler, 44 günlük Kıbrıs Akdeniz seyrinde bin 400 mil yelken yapacak.

    Tutkumm isimli 13 metrelik yelkenlinin kaptanı olan Neşe Hasipek’e (53), dümende iki çocuk annesi Ceyda Güleçyüz, ana yelkende Şule Kükrer (53) ve Cenova yelkende ise Ferda Volkan (57) eşlik edecek. 12 Haziran’da Girne Limanı’na demir atacak kadın yelkencilerin yolculuğu 1 Temmuz’da Bodrum Marina’da sona erecek. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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