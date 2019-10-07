Barış yolunun temeli atılıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı için gideceği Sırbistan’da iki günlük temaslarda bulunacak.
Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, her iki ülkenin iş dünyasına seslenerek ortak yatırımların arttırılması için çağrı yapacak. Sırbistan’da yaşayan soydaşlarla buluşacak olan Erdoğan, bir Türk firması tarafından yapılacak olan ve ‘barış yolu’ olarak nitelendirilen Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun temel atma törenine de katılacak.
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