'Barış Pınarı'nı Erdoğan duyurdu: Amacımız bölgeye barışı getirmek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı harekâtı dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘başkomutan’ sıfatıyla verdiği talimatla başladı. Harekâtın başladığını Twitter’dan duyuran Erdoğan, mesajında şunları vurguladı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı harekâtını başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekâtı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.” Harekâtta görev alan Mehmetçik’e de seslenen Erdoğan, “Barış Pınarı harekatında görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekâtta Türkiye’yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKANLARA BİLGİ

Erdoğan, harekâtla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla arayarak bilgi verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçileri de Dışişleri Bakalığı’na çağrılarak harekât hakkında bilgilendirildi.

HAREKÂT EMRİNİ VERDİĞİ AN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun Barış Pınarı harekâtını başlatması direktifini, telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a verdi. Erdoğan, harekâtı başlatma talimatı verirken, “Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Bu bizim bir güvenli bölge hedefimizdir. Bunlar tamamıyla Suriye halkına ve Türkiye’deki Suriyeli mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine, topraklarına dönmelerine yönelik bir adımdır” dedi.

Akar ise, “Silahlı Kuvvetler personelimizin moral, motivasyonu son derece yüksek. Talimatlarınız olduğu üzere masum insanlara, çevreye, tarihi, turistik, dini yapılara herhangi bir zarar vermemek için gerek planlama safhasında hedeflerin seçiminde gerekse icra safhasında pilotlarımızın, topçularımızın atışları sırasında her türlü tedbiri aldık” diye konuştu.

SİVİLLERE YÖNELİK BİR ADIMIMIZ SÖZKONUSU DEĞİL

Erdoğan da bunun üzerine şöyle devam etti: “Asla bizim Suriye’de sivillere yönelik bir mücadelemiz, onlara yönelik atacağımız bir adım sözkonusu değildir. Hedefimiz barış koridorunu inşa etmektir. Bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.” (ANKARA)

KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de Barış Pınarı Harekâtı Koordinasyon Toplantısı yapıldı. 5.5 saat süren toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

PUTİN’E TELEFON: SİYASİ SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇACAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün harekât öncesi telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Fırat’ın doğusuna askeri harekâtın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli unsur olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’nın bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada da “Harekâtla ilgili Putin Türk tarafına durumu çok iyi değerlendirme çağrısı yaparak, ortak çabalara zarar verilmemesi temennisinde bulunmuştur. Her iki taraf Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve egemenliğine saygı gösterilmesinden yana olduklarını dile getirmiştir” denildi. (ANKARA / MOSKOVA)

LİDERLİĞİ DEVRALMAYA HAZIRIZ

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın Suriye’nin kuzeydoğusu için Türkiye’nin hazırladığı planı desteklemesi gerektiğini belirtti. Altun, Washington Post gazetesine kaleme aldığı makalede özetle şu ifadeleri kullandı: “Dünya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemelidir. Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda, Türk vatandaşlarına uzun zamandır yönelen bir tehdidi ortadan kaldırmak ve yerel halkı silahlı haydutların elinden kurtarmak dışında bir hedefi yoktur. DEAŞ saldırılarında onlarca vatandaşını kaybeden Türkiye, Suriye’ye teröristlerle mücadele etmek için muharip güç gönderen ilk ülke olmuştur. Ülkemiz, ayrıca Özgür Suriye Ordusu’na binlerce DEAŞ militanının demir parmaklıklar ardında tutulması için destek vermiştir.

TÜM DÜNYANIN ÇIKARINA

DEAŞ ile mücadelede Türkiye’nin liderlik ettiği operasyonun başarısı, tüm dünyanın çıkarınadır. Yıllardır sahada olan Amerikan askerleri evlerine dönecektir. YPG tarafından sürgün edilen yerel halk yeniden atalarının topraklarına yerleşecektir. Güvenli bölge, Avrupa için de iyidir. Zira yasadışı göç ve radikalleşmenin kökeninde yatan şiddet ve istikrarsızlık sorunlarını çözecektir. Son olarak bu plan, Türkiye’nin masum insanları bir terör örgütünden korumasını mümkün kılacaktır.

Amerika, DEAŞ ile mücadele operasyonunun sorumluluğunu uzun zamandır sırtında taşıyordu. NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, liderliği devralarak süreci sonuçlandırmaya ve milyonlarca sığınmacıyı evlerine döndürmeye hazır ve muktedirdir. Bu kritik süreçte uluslararası toplum, Türkiye’nin yeniden inşa ve istikrarı artırma çabalarına destek vermelidir.” (ANKARA)

ABD’YE DEAŞ MESAJI

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile telefonda görüştü. Kalın, DEAŞ ile mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım 2019’da Washington’a yapacağı ziyaretin gündemi üzerinde de görüş alışverişinde de bulunuldu. Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Türkiye sınırını terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. (ANKARA)

BM’NİN VERDİĞİ HAK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Cezayir’de mevkidaşı Sabri Bukadum ile ortak basın toplantısı düzenledi. Askeri harekât başlamadan düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine Çavuşoğlu, “Suriye’nin kuzeydoğusunda maalesef bir terör yapılanması var. Bu bize yönelik çok ciddi bir tehdit ve ABD’nin kendilerine verdiği silahları biz Türkiye’de ele geçiriyoruz çünkü PKK ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok” dedi.

OYALAMA SÜRECİYDİ

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu sürecin ABD’nin Türkiye’yi oyalama süreci olduğunu gördüğünde ABD Başkanı Trump’a “Artık sizinle müzakerelerimizde bir netice alamayacağız, siz bunlara destek vermeye devam ediyorsunuz, biz kendi başımıza bu harekâtı başlatacağız” mesajını bizzat ilettiğini anlattı. Bakan, şöyle devam etti: “Bu, her şeyden önce bizim BM Şartı’ndan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekâtımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerek askerlerimiz gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak, BM dahil ilgili ülkelere, Suriye dahil bildirimlerde bulunacağız. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye’nin sınır bütünlüğüne önemli bir katkıda bulunacağız.” Çavuşoğlu harekât başladıktan sonra yaptığı açıklamada da “Bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekâtımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK’nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, dün gece ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi yaptı. (AA)

DÜNYA BİLGİLENDİRİLDİ

ANKARA harekât öncesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Milli Savunma Bakanlığı, “ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildi” açıklamasını yaptı.

SURİYELİ KANAAT ÖNDERLERİNDEN HAREKÂTA DESTEK

GAZİANTEP’te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderleri, Barış Pınarı harekâtı’na desteklerini açıkladı. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda, bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı harekâtını başlattığı belirtilen kanaat önderleri açıklamasında, şunlar kaydedildi: “YPG/PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye’nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye’nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz. Terörün karşısındayız. Operasyonu destekliyoruz. Suriye’yi böldürmeyeceğiz. Ülkemize döneceğiz” (AA)