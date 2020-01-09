Barış Pınarı'ndan acı haber: 4 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, dün Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadesi kullanıldı.

Tarsus’a şehit

ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye El Basri kentinde şehit olan Bomba İmha Uzmanı Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse’nin şahadet haberi, Mersin’in Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Acı haber, Tarsus Kaymakam Vekili Ahmet Şahin, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutan Vekili Kadir Dölek, Müftü Ali Can askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Köse’nin şehadet haberini alan babası Hacı, annesi Songül ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

9 AYLIK EVLİYDİ

Sinan Köse’nin Yeter Köse ile 9 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Köse’nin Taşobası Mahallesi’ndeki baba ocağı Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehit Köse, yarın toprağa verileceği öğrenildi.