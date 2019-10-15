'Barış Pınarı' ziyaretleri

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bilgilendirme ziyaretleri kapsamında ilk olarak İYİ Parti Genel Merkezi’ne gitti. Akar’ı Genel Merkez kapısında İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray ile Genel Sekreter Uğur Poyraz karşıladı. Akar, Genel Başkan Meral Akşener’le yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşmeye, Akşener’in yanı sıra Çıray, Poyraz ile Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da katıldı.

Görüşmede Akşener’in, bu noktadan sonra en önemli adımın diplomatik sürecin işletilmesi olacağını söylediği kaydedildi. Harekâtın belirlenen takvimin önünde ilerlediğini vurgulayan Akar’ın, bitirilme süreci için bir şey söylemenin şu an için mümkün olmadığını Akşener’e ilettiği ifade edildi. Akşener’in hareâtta en büyük meselenin DEAŞ’lıların serbest bırakılması meselesinin olduğunu vurguladığı belirtildi.

Akar, görüşmenin ardından gazetecilere özetle şunları söyledi:

ÜLKEMİZİN HAKLARI DOĞRULTUSUNDA

“Ciddi ve samimi şekilde muhataplarımızla görüştükten sonra, konuya birlikte müttefiklik ruhuna ve NATO içindeki ittifakımıza uygun bir şekilde koalisyon olarak koalisyon ile birlikte, Amerika ile birlikte bir çözüm için çalıştık. Bunun mümkün olmadığını gördüğümüz için ülkemizin hak ve menfaatleri konusunda bir karar verdik. Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, hiçbir dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil. Onların güvenliği de bizim için önemlidir. Dolayısıyla özellikle Kürt kardeşlerimizle ve Türkiye’deki, Suriye’nin kuzeyindeki... Onların rahatı huzuru ve güvenliği için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Burada tabii insani konularda çok hassasız.

TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri milli, manevi, mesleki değerlerine son derece bağlı, elinden geldiğince tamamen ahlaki değerler ölçüsünde mücadelemizi son derece temiz bir şekilde sürdürüyoruz. Buradaki esas olan husus, ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimiz; esas olan budur, gayretimiz budur. Bu sadece ülkemizin, halkımızın, sınırlarımızın güvenliği değil aynı zamanda Suriye’nin de kuzeyinin güvenli bir bölge haline gelmesiyle orada yaşayan, yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına güven içinde dönmelerini sağlamak da bizim bir başka amacımız. İnşallah burada güvenli bölge gerçekleşecek ve sonuçta burada sulh ve sükûn gerçekleşecek ve bu şekliyle harekât tamamlanacak.”

SURİYE İLE DİYALOG

Akar’ın ikinci durağı CHP Genel Merkezi oldu. Akar’ı CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu karşıladı. Görüşmeye Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Ünal Çeviköz ile Bülent Kuşoğlu da katıldı. Akar, Kılıçdaroğlu ile de 1 saat 10 dakika görüştü. Akar, CHP’lilere, toplantıya gelmeden evvel Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Suriye Rejim güçleri ile YPG’nin uzlaştığına ilişkin iddiaların da Rusya ile görüşüldüğünü söyledi. CHP’lilerin, Suriye yönetimi ile diyalog kurulması gerektiğini vurgulaması üzerine Akar, buna ilişkin bazı arayışlar olduğunu ve bu arayışların bazı kurumlar üzerinden devam ettiğini söyledi.

Bakan Akar, son olarak da MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’la bir araya geldi.

ŞOYGU VE PARLY İLE GÖRÜŞTÜ

Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Görüşmelerde başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ÇAVUŞOĞLU MECLİS’E BİLGİ VERECEK

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın muhalefeti ziyaret etmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Meclis’te milletvekillerini bilgilendirecek. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bakan Çavuşoğlu’nun, Meclis Genel Kurulu’nda 20 dakikalık sunum yapacağını söyledi. Bülent Turan, “82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle” dedi. Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından partilerin grup sözcüleri ile bazı milletvekillerinin söz alması bekleniyor.