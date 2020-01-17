Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Suriye’nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Patlamada şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul ve Piyade Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda tören düzenleniyor.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililerin de katıldığı törenin ardından Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un cenazesi memleketi Eskişehir’e, Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi ise memleketi Tokat’a gönderilecek.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajlarında, şehit askerlerin fotoğraflarını da paylaştı.

















